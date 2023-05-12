Новый уровень взаимопонимания. Об итогах визита Садыра Жапарова в РФ

Недавний официальный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Россию, проходивший 7-9 мая, обозначил начало нового этапа взаимоотношений между странами.

Очередную годовщину Великой Победы президент Садыр Жапаров отпраздновал в Москве. В сегодняшних геополитических обстоятельствах это сигнал, который можно трактовать однозначно - Россия и Кыргызстан остаются ближайшими союзниками и стратегическими партнерами.

"Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время. Мы все хорошо знаем и помним, что 360 тысяч жителей Кыргызстана ушли на фронт в свое время и 134 тысячи, по-моему, не вернулись", - подчеркнул Владимир Путин во время встречи с Садыром Жапаровым 8 мая.

В действительности, наши страны связывает не только героическое прошлое, но и прагматичное настоящее. Сегодня в России живут и работают почти 1 миллион кыргызстанцев. Их вклад в экономику республики составляет почти половину годового бюджета - только в прошлом году объем мигрантских поступлений превысил $2,6 млрд.

Повышение статуса взаимоотношений между Бишкеком и Москвой объясняется несколькими факторами. С одной стороны, оно связано с доверительными отношениями между президентами стран - Путин и Жапаров регулярно проводят встречи и общаются по телефону. Россия поддерживает политику президента Кыргызстана, направленную на экономическое развитие республике, борьбу с коррупцией, рост благосостояния граждан, стабилизацию социально-политической обстановки и объединение народа Кыргызстана.

С другой стороны, сама по себе борьба за новый мировой порядок, начатая Россией, формирует качественно новую среду для экономического роста нашей страны. Для Кыргызстана это очень даже отчетливая перспектива занять в новом многополярном мире весьма достойное место.

К слову, первые экономические изменения уже ощутимы. В то время, как взаимодействие двух стран в сфере экономики развивается в рамках подписанной в ноябре 2022 года в Бишкеке Программы экономического сотрудничества на 2022–2026 годы, товарооборот между РФ и КР в 2022 году увеличился до рекордных $3,4 млрд. Что особенно важно, рост этот произошел во многом за счет увеличения объемов отечественного экспорта: на сегодня более 35% производимых кыргызскими предприятиями товаров уходит в Россию. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году.

Развивается и сотрудничество между странами в гуманитарной сфере. Так, в марте стало известно, что РФ выделит грант в $500 млн, который будет направлен на строительство в КР девяти полностью оснащенных лабораторным и спортивным оборудованием школ с футбольными полями и бассейнами. Обучаться в них школьники будут на русском языке, который в Кыргызстане является официальным и закреплен конституционно.

В поддержку развития русского языка в республике выступает и Садыр Жапаров.

"Как президент и гарант прав и свобод человека я решительно выступаю против любых попыток манипуляций в этом вопросе. Русский язык был у нас и всегда будет", ‒ сказал Садыр Жапаров на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Четкую позицию по языковому вопросу президент Кыргызстана высказывал неоднократно, в том числе незадолго до визита в Москву. Во время встречи с председателем Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбеком Осмоналиевым Жапаров подчеркнул, что необходимо воздержаться от неосторожных высказываний по "языковой проблеме", включая обсуждение перевода кыргызского языка на латиницу. Кроме того, на переговорах с вице-премьером России Алексеем Оверчуком в марте 2023 года президент КР заявил, что статусу русского языка в КР ничего не угрожает.

Важный аспект взаимоотношений Россией и Кыргызстаном - это военное и военно-техническое сотрудничество. Для КР эта тема является особенно важной в силу существующих региональных вызовов по безопасности.

В частности, как отметил президент Садыр Жапаров, актуальной для нашей страны остается угроза перемещения по разным странам международных террористов, получивших боевой и диверсионный опыт в горячих точках, с целью вербовки граждан и проведения террористических актов. В связи с этим Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается важным гарантом безопасности в регионе. Отметим, в этом году в республике пройдут учения коллективных сил альянса - "Нерушимое братство – 2023".

Другой важный для Кыргызстана вопрос безопасности связан с защитой от нападения с воздуха. До сих пор воздушное пространство республики охраняют средства ВКС России, дислоцированные на военной базе "Кант" под Бишкеком, поскольку собственной боевой авиации у КР нет, а подразделения ПВО не оснащены эффективными зенитно-ракетными системами. Однако, на сегодня достигнута договоренность о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и КР. Правительство России уже представило президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму и Совфед соответствующее соглашение.

Военный эксперт и общественный деятель Анвар Сартаев отметил, что официальный визит Садыра Жапарова в Россию проходил на самом высоком уровне.

"Президент встретился с Владимиром Путиным, а также провел переговоры с председателем Госдумы, с главой российского правительства и председателем Совета федерации. В ходе всех этих мероприятий обсуждались очень важные для КР вопросы, касающиеся как экономики, так и военного сотрудничества. Полагаю, что визит Садыра Жапарова можно назвать плодотворным, поскольку он содействовал укреплению связей не просто с дружественным государством, но со стратегическим партнером и союзником. Многие критиковали нашего президента за намерение поехать в Москву на празднование Дня Победы. Но я считаю, что он сделал все правильно", - сказал Сартаев.

Он также подчеркнул, что пока Садыр Жапаров в качестве почетного гостя принимал участие в военном параде на Красной площади, в Кыргызстане также на высоком уровне проходило празднование Дня Победы.

"Такая синхронность символична. Полагаю, что это свидетельствует о том, что между властью и народом Кыргызстана есть понимание и единство, что внешнеполитические шаги, которые сейчас делает президент, простые люди одобряют", - высказал мнение эксперт.