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В Бишкеке посадят деревья в честь медицинской сестры

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в честь Международного дня медицинской сестры В парке Ынтымак 2 пройдет посадка деревьев под девизом "Медицинские сестры и акушерки за зеленый Кыргызстан!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие пройдет с участием министра здравоохранения Гулнары Баатыровой, медицинских сестер города Бишкек и Чуйской области и партнеров по развитию.

"В рамках мероприятия будет организована посадка саженцев в честь медсестер, которые делают огромный вклад в наше здоровье и благополучие. Каждый саженец будет символизировать нашу признательность и уважение к медицинскому персоналу, в том числе медсестрам, работающим в наших больницах и клиниках"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/429481
Теги:
медицина, деревья в Бишкеке
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