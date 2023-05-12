В Бишкеке посадят деревья в честь медицинской сестры

Сегодня в честь Международного дня медицинской сестры В парке Ынтымак 2 пройдет посадка деревьев под девизом "Медицинские сестры и акушерки за зеленый Кыргызстан!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие пройдет с участием министра здравоохранения Гулнары Баатыровой, медицинских сестер города Бишкек и Чуйской области и партнеров по развитию.

"В рамках мероприятия будет организована посадка саженцев в честь медсестер, которые делают огромный вклад в наше здоровье и благополучие. Каждый саженец будет символизировать нашу признательность и уважение к медицинскому персоналу, в том числе медсестрам, работающим в наших больницах и клиниках"- говорится в сообщении ведомства.