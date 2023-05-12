В Бишкеке на улице Л.Толстого планируют построить тротуар

В рамках благоустройства Первомайского района состоялся очередной обход. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, глава района Максатбек Сазыкулов совместно с городскими службами провели пешую инспекцию.

Для начала ознакомились с завершением демонтажных работ торговых точек на месте будущего сквера около железнодорожного вокзала, также обсудили нюансы строительства зелёной зоны.

Затем пеший обход прошел по улице Льва Толстого от улицы Ю.Абдрахманова до пр.Манаса, где планируется строительство тротуара с северной стороны протяженностью порядка 2 км.

По этому вопросу городские службы проведут проверку подпадающих под строительство объектов и элементов инфраструктуры.