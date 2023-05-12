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Чиновники мэрии Бишкека провели встречу с директорами столичных школ

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Департаментом образования мэрии города Бишкек проведено совещание с руководителями общеобразовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На совещании приняла участие заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Мозгачева, представители министерства образования и науки Кыргызской Республики и правоохранительных органов.

Сотрудниками правоохранительных органов озвучены вопросы по обеспечению безопасности детей, антитеррористической политике в общеобразовательных организациях города Бишкек, а также проведен инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях или в случаях террористической угрозы.

В ходе встречи обсуждены вопросы по качеству образования и успеваемости учащихся, а также подготовка выпускников к успешной сдаче экзаменов итоговой государственной аттестации и общереспубликанского тестирования.

Департаментом образования мэрии города Бишкек во исполнение Закона Кыргызской Республики "О противодействии коррупции" повторно проведены разъяснительные работы с руководителями общеобразовательных школ о запрете незаконных денежных сборов в образовательных организациях и поручено провести разъяснительные работы среди педагогических коллективов и администраций школ о запрете незаконных денежных сборов с указанием персональной ответственности в случае обнаружения фактов.

По итогам встречи директорам школ даны поручения по проведению профилактических мероприятий по антитеррористической угрозе, организации мероприятия "Последний звонок", а также проведение подготовительных работ к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ) и Итоговой государственной аттестации (ИГА).

В целях улучшения санитарного состояния, озеленения руководителям общеобразовательных школ поручено проводить на прилегающей и закрепленной территории работу по санитарной очистке и озеленению".


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URL: https://www.vb.kg/429484
Теги:
мэрия, школа, Бишкек
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