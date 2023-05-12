Венгерско-Кыргызским фондом развития одобрено финансирование трех проектов

Министерство экономики и коммерции КР информирует, что в настоящее время Венгерско-Кыргызский Фонд развития осуществляет свою деятельность в штатном режиме, продолжая осуществлять прием и рассмотрение заявок на финансирование проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Все средства Фонда используются исключительно в соответствии с уставными целями и задачами, направленные на развитие торгово-экономических отношений между Кыргызской Республикой и Венгрией, модернизацию экономики, привлечение новых технологий и развитие экспортного потенциала страны.

При этом, на сегодня Фондом одобрено финансирование трех проектов на общую сумму 1 953 620 долл. По состоянию на 12 мая 2023 года, изначально выделенных средств на счету Фонда в Национальным банке находятся 13 782 380 долл. (Первоначальный уставной капитал Фонда составляет 16,0 млн долл.).

Также министерство сообщает, что для дальнейшей эффективной деятельности Фонда было проведено заседание Совета Фонда, по итогам которого были определены дальнейшие приоритетные задачи на ближайшую перспективу".