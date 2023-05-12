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ГКНБ КР пресечена деятельность подпольных цехов по заготовке молока

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ Кыргызской Республики пресечена деятельность подпольных цехов по заготовке молока, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что заготовщики молока на протяжении длительного периода времени выступали посредниками между фермерами и молочными фабриками, которые скупали молока у населения по заниженной стоимости, не давая возможности фермерам напрямую поставлять молока фабрикам.

Так, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что скупщики молока для извлечения максимальной прибыли в антисанитарных условиях проводили первичную переработку молочного сырья для производства сыров и кисло-молочной продукции в домашних условиях с реализацией на крупных рынках Бишкек, после чего поставляли на молочные фабрики.

Кроме того, заготовщики молока в целях уклонения от уплаты налогов намерено скрывали фактическую сумму выручки. Установлено, что оборот подпольных цехов составлял более 140 млн сомов в год, где сумма предварительного ущерба в виде неуплаты налогов составляет порядка 34 млн сомов.

10 мая 2023 года в рамках расследования досудебного производства задержан один из организаторов деятельности заготовщиков молочного сырья "А.М.", который в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время со стороны Государственной налоговой службы при МФ КР проводиться налоговая проверка деятельности заготовщиков для определения суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету.

УГКНБ КР по Чуйской области проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности крупных производителей молочной продукции и лиц причастных к указанной незаконной деятельности".


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URL: https://www.vb.kg/429492
Теги:
ГКНБ, молоко, Бишкек
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