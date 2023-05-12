Марат Иманкулов: В Кыргызстане необходимо открывать аналитические школы

В Кыргызстане не хватает аналитиков по международным отношениям. Об этом на Круглом столе по теме "Центральная Азия: Вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия" заявил глава Совбеза КР Марат Иманкулов.

По его словам, необходимо создавать аналитические школы, как в России и на западе.

"Сохраняются угрозы со стороны Афганистана как для Кыргызстана, так и для всей Центральной Азии. Молодежь большей частью безграмотна из-за неинформированности и этим пользуются экстремистские организации. Когда под прикрытием псевдорелигии продвигаются экстремистские идеи и потом наши граждан отправляет в Сирию или Ирак. И наша главная задача – дать правильную информацию, и эта сегодня основная работа по предотвращению экстремизма и терроризма. Мы готовы выслушать любые предложения по созданию аналитических центров", - сказал он.