Поможет ли государство Виктории, которая бесплатно учит кыргызскому языку?

С каждым разом слава о жительнице Бишкека Виктории Кринвальд, преподающая бесплатно кыргызский язык, распространяется в соцсетях. Мы отправились на урок Виктории и с интересом понаблюдали, как она преподает государственный язык своими студентам. На ее счету более 20 выпускников, но есть также продолжающая группа студентов, которые могут свободно прочитать книгу на кыргызском языке, но имеют проблемы с разговорной речью. Молодая преподавательница молча, без пафоса и без громких заявлений делает огромный вклад в сохранение и распространение кыргызского языка.

Один из ее учеников Дмитрий, уроженец России, говорит, что изучает кыргызский для себя и для общего развития, для того, чтобы можно было общаться с людьми, которые говорят на кыргызском языке.

Другая студентка Людмила, которая в первый раз пришла на занятие Виктории, узнала о ней через соцсети. Бишкекчанка говорит, что давно хотела изучить кыргызский язык, но не было возможности. Все студенты очень довольны занятиями молодой преподавательницы.

По словам Виктории, она родом из Казахстана, где в 5 лет пошла в казахскую школу.

"Как все знают, казахский и кыргызский языки очень похожи. В Кыргызстан я переехала, когда мне было лет 10 лет. У каждого есть интересы к чему-то, а у меня было интерес познать кыргызский язык. Я помню, как мы писали диктант по кыргызскому языку. В казахском языке есть такие буквы, которые как слышатся, так и пишутся, а в кыргызском - иначе. И когда я написала диктант, все учителя по кыргызскому языку удивились. Учительница оставила меня после уроков и объяснила правила правописания, и тогда я начала проявлять интерес к кыргызскому языку. Потом у меня появилась подруга кыргызка, с которой мы постоянно разговорили на кыргызском. Также участвовали вместе на различных олимпиадах, так я еще больше полюбила кыргызский", - рассказывает она.

В самом начале преподавания Виктория столкнулась с серьезной проблемой - не смогла найти определенной программы обучения кыргызскому языку с нуля.

"Преподавать язык я стала во время пандемии в онлайн-формате, проверив могу ли я преподавать язык. Когда я увидела интерес у моих учащихся, то я решила развивать свои навыки и умения. Потом я понял,а что-нет какой либо определенной программы для изучения кыргызского языка с нуля. В других языках такие программы есть. Поэтому я преподаю студентам так, как если бы я была на их месте. То есть как будучи студентом, я могла бы понимать преподавателя", - отметила она.

Молодая энтузиастка учит языку на общественных началах на собственные средства, но от помощи тоже не отказывается.

"Преподаю на общественных началах, можно сказать, это просто какой-то порыв души. Образовательная благотворительность началась с февраля текущего года. У меня была группа с сентября прошлого года, но мне пришлось закрыть ее. Многие начали писать и обижаться, почему, мол, перестала преподавать. В то время у меня были планы снять помещение, но пришлось закрыться. В феврале этого года я опять восстановила группу и пригласила желающих на свой урок. Я до начала занятий нашла помещение на Ахунбаева/Тыныстанова, и люди потянулись. На первый офлайн-урок пришли 7 человек и это стало для меня огромной мотивацией. Люди стали поддерживать меня и сейчас предоставляют бесплатно помещения для урока", - сказала она.

Виктория очень рассчитывает на помощь государства, так как постоянно слышит, что страна заинтересована в обучении кыргызскому языку всех граждан Кыргызстана, которые по тем или иным причинам не владеют государственным языком.

"Если государство поддержит, то я буду очень признательна. Думаю, страна должна быть заинтересована в сохранении языка, так как многие не знают кыргызского языка. Ко мне ходили дети-кыргызы, которые не говорили на своем родном языке, и через некоторое время они стали показывать хорошие результаты", - добавила она.