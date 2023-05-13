Заместитель помощника администратора USAID посетит Кыргызстан

Заместитель помощника администратора по странам Азии Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур посетит Кыргызскую Республику с 14 по 19 мая 2023 года, чтобы укрепить партнерство в целях развития и обсудить прогресс в отношении общих приоритетов между США и Кыргызской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в КР.

По ее данным, во время своей поездки госпожа Каур подтвердит неизменную приверженность USAID поддержке инклюзивного экономического роста, реагированию на потребности в продовольственной безопасности, укреплению безопасности в области здравоохранения и укреплению региональных связей в Центральной Азии.

В Бишкеке и Оше заместитель помощника администратора Каур встретится с представителями государственных органов, предпринимателями, сельхозпроизводителями, работниками здравоохранения, представителями гражданского общества и СМИ.