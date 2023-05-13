Погода
$ 86.95 - 87.65
€ 94.98 - 95.97

Заместитель помощника администратора USAID посетит Кыргызстан

179  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель помощника администратора по странам Азии Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур посетит Кыргызскую Республику с 14 по 19 мая 2023 года, чтобы укрепить партнерство в целях развития и обсудить прогресс в отношении общих приоритетов между США и Кыргызской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в КР.

По ее данным, во время своей поездки госпожа Каур подтвердит неизменную приверженность USAID поддержке инклюзивного экономического роста, реагированию на потребности в продовольственной безопасности, укреплению безопасности в области здравоохранения и укреплению региональных связей в Центральной Азии.

В Бишкеке и Оше заместитель помощника администратора Каур встретится с представителями государственных органов, предпринимателями, сельхозпроизводителями, работниками здравоохранения, представителями гражданского общества и СМИ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429499
Теги:
визит, США, Кыргызстан, ЮСАИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  