Лекарственные травы, обогащающие турецкий стол

Эгейский регион Турции, побережье счастья Турции, приветствует гостей своим безмятежным пейзажем и атмосферой, вкуснейшим оливковым маслом, богатым наследием виноделия и знаменитой кулинарной культурой свежих овощей. Самые популярные блюда этой кухни подаются к столу по оригинальным рецептам, приготовленным с использованием трав с плодородных земель Турции.

Эти восхитительные травы привлекают внимание как уникальный источник исцеления благодаря высокой концентрации витаминов и минералов. Благодаря этим особенностям в этом регионе может пройти единственный в мире фестиваль трав. Приготовьтесь к своему приключению в Турции, где вы насладитесь вкусной растительной пищей и обретете здоровье!

Зеленый Щавель (Kuzu Kulağı) по-турецки известен как "баранье ухо", потому что он похож на баранье ухо. Благодаря своему кисловатому вкусу это лечебное растение обычно используется в салатах, супах и выпечке. Его также можно приготовить на оливковом масле. Считается, что зеленый щавель, острая трава, богатая витаминами А и С, а также кальцием, калием, магнием и фосфором, излечивает многочисленные болезни, укрепляя организм.

Трава "Джибес" (Cibes otu) - одна из самых популярных трав региона, которая растет из корней, оставшихся в почве после срезки и сбора капусты и цветной капусты. Джибес, который часто готовят и подают с оливковым маслом и лимоном, является обязательным блюдом на любом рыбном столе. Трава джибеса, которая также является хорошим источником витамина С, помогает поддерживать бесперебойную работу пищеварительной системы.

Шевкет-и Бостан богат витаминами и минералами и имеет мясистую белую структуру, листья и шипы. Эту траву, которую также можно обжарить на оливковом масле, традиционно подают с мясом ягненка и специальной приправой. Предполагается, что название травы происходит от арабского слова "шевкет", что означает "колючка". Название травы в переводе с турецкого означает "колючка в саду".

Самфир (Deniz Börülcesi), который в изобилии растет в Эгейском море, оставляет солоновато-кислый привкус во рту. Самфир, получивший свое название из-за того, что был выращен в морской воде, подается в качестве салата на эгейских столах. Трава хорошо готовится и сохраняет свежесть, если ее поместить в холодную воду сразу после варки в горячей воде. Самфир обычно подается с оливковым маслом, чесноком и лимоном.

Фенхель (Arapsaçi) обладает сильным анисовым ароматом и, как полагают, по-турецки называется "клубок" из-за своей густоты и похожести на раста. Фенхель, который широко использовали римляне, является незаменимым компонентом запеканок из смешанных трав и блюд из баранины. Фенхель обычно едят в виде салата с лимоном и оливковым маслом, но его также можно приготовить с яйцами. Листья фенхеля, известные своим свойством подавлять кашель, также можно высушить и заваривать в виде чая.

Фаршированный цветок тыквы (Kabak Çiçeği Dolması) - одно из самых необычных блюд, которые можно найти в Турции. Цветки тыквы, из-за которых блюдо получило свое название, собирают ранним утром, когда они полностью раскрылись и не поблекли от солнечного тепла. Их очищают перед начинкой и раскладыванием на столах. Оранжево-желтые цветки тыквы богаты витаминами А, С и В.

Одуванчик (Radika), незаменимый для раки и рыбных блюд, привлекает внимание своими зазубренными листьями. Одуванчик содержит большое количество витаминов А и С, железа, кальция и калия и с древних времен использовался целителями как панацея. Традиционно листья одуванчика отваривают и подают к столу с лимоном и оливковым маслом. Одуванчик также можно подавать отварным и смешанным с йогуртом. Листья одуванчика можно высушить и использовать для приготовления травяного чая.

Крапива (Isırgan otu) - одна из наиболее часто употребляемых трав в Эгейском море, обладающая многочисленными лечебными свойствами. Эта трава известна по-турецки как "жгучая крапива", потому что она вызывает раздражение кожи, зуд и ощущение жжения при прикосновении. Также известно, что римские солдаты натирали свое тело листьями крапивы и меньше страдали от холодов. Крапиву часто предпочитают употреблять в выпечке и супах.

Мальва (Ebegümeci) - типичное весеннее травянистое растение, которое естественным образом произрастает в Эгейском регионе. Это полезное растение, употребляемое со времен древней Греции и Рима, употребляется в пищу путем обжарки. Мальва, богатая витамином С и антиоксидантами, также используется для лечения простуды в виде чая.