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Задержан основный подозреваемый, совершивший наезд на курсантку МВД

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- Бермет Таалайбекова
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Прокуратурой города Бишкек в рамках уголовного дела по факту гибели курсанта Академии МВД У.Айза 1998 г.р. в результате автонаезда, вызвавший общественный резонанс, задержан основной подозреваемый гражданин У.Э.Н., который, находясь за рулем автомашины марки "Тойота Ранекс", совершил автонаезд и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по возбужденному уголовному делу по факту автонаезда на У.Айза был задержан бывший сотрудник органов внутренних дел гражданин У.Н.А., являющийся отцом ныне подозреваемого У.Э.Н, в отношении которого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в связи с наличием у него болезни.

Прокуратурой города Бишкек расследование уголовного принято в свое производство.

В ходе следствия установлено, что У.Н.А., являясь бывшим сотрудником органов внутренних дел, имея теоретические знания и опыт по осуществлению уголовного судопроизводства, с целью скрыть следы преступления, уличающих его сына У.Э.Н. в совершении данного преступления, заведомо зная, что наличие болезни и инвалидности не влечет его содержание под стражей, дал признательные показания по данному факту, тем самым, укрыв своего сына У.Э.Н. от привлечения к уголовной ответственности.

Тем временем, подозреваемый У.Э.Н., преследуя цель скрыться от правосудия, намеревался незаконно покинуть страну, где в результате следственных мероприятий был задержан на территории г.Бишкек сотрудниками прокуратуры и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.

Прокуратурой города Бишкек продолжаются активные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу и привлечение к ответственности всех причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/429508
Теги:
прокуратура, Бишкек, автонаезд, задержание
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