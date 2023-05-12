В КР за разжигание межнациональной розни задержан пользователь фейсбука

ГКНБ КР задержан владелец аккаунта "Куба Буба" в социальной сети "Facebook", разжигавший вражду на почве этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 330 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)"

"Под аккаунтом "Куба Буба" скрывался гражданин КР Асанов Кубанычбек Ташбалтаевич, являющимся активным сторонником лидера политической партии "Бутун Кыргызстан", депутата ЖК КР Адахана Мадумарова.

Установлено, что Асанов на систематической основе посредством соцсетей под аккаунтам "Куба Буба" занимался публикацией и распространением материалов, побуждающих граждан к совершению насильственных и противоправных действий.

Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в высказываниях К.Асанова содержатся признаки межнациональной розни, а также неприязненного отношения по признакам национальной принадлежности.

В настоящее время К.Асанов водворен в СИЗО ГКНБ.

ГКНБ Кыргызской Республики призывает граждан не поддаваться на различного рода антиконституционные провокации и призывы, распространяемые в соцсетях, направленные на разжигание розни, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране".