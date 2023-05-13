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В Московском районе после пьяной ссоры племянник убил дядю

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- Назгуль Абдыразакова
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В Московском районе после пьяной ссоры племянник убил дядю. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 11 мая 2023 года в милицию поступило сообщение, об обнаружении тела жителя села Петровка гражданина Д.А. 1954-г.р. у себя дома, с признаками насильственной смерти.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 122 (убийство) УК КР.

По делу назначены все необходимые правовые экспертизы.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий лицо, совершившее преступление установлен, им оказался житель того же села Петровка, племянник умершего гражданин Ч.М. 1983 г.р.. Он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Как выяснилось, преступление было совершено на почве пьяной ссоры, вспомнил старые обиды. Следствие по делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/429514
Теги:
алкоголь, убийство, Чуйская область, ссора
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