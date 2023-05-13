МВД: У задержанных в Оше членов ОПГ обнаружено большое количество оружия

Накануне сообщалось о задержании членов преступной группировки, причастных к разбойному нападению на обменный пункт в городе Ош и стрельбе по автомобилю в Кара-Суйском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в обоих случаях преступление было совершено с целью завладения денежными средствами в крупном размере. Среди задержанных граждане Кыргызстана и Узбекистана. При обыске по месту проживания подозреваемых лиц обнаружено большое количество огнестрельного оружия, в том числе автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, пистолеты, боеприпасы, гранаты. По изъятому оружию назначены соответствующие экспертизы.

В числе задержанных есть также женщины.

Задержана гражданка Республики Узбекистан У.С. 1987 года рождения, уроженка Наманганской области, незаконно пребывающая на территории Кыргызской Республики (по предварительным данным проникла на территорию

страны несколько лет назад через Таджикистан). Является супругой одного из членов преступной группировки. Пользовалась чужим документом. В ходе обыска по месту жительства в городе Ош обнаружен паспорт на имя

тридцатисемилетней гражданки Кыргызстана.

По всем указанным фактам продолжается расследование.