В Чолпон-Ате открылись международная туристическая выставка-ярмарка

13 мая в культурном центре "Рух-Ордо" им. Ч.Айтматова (Иссык-Кульская область) состоялось открытие "Иссык-Кульской международной туристической выставки-ярмарки" и туристического сезона 2023 года, с участием спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева, министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева и других официальных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, выступая с приветственным словом перед соотечественниками, жителями Иссык-Кульской области и почетными гостями, министр Данияр Амангельдиев отметил, "что Кыргызстан – страна с большим потенциалом для развития туризма со своей историей, природой и уникальной культурой. Как известно, туризм создает благоприятные условия для развития экономики, дает рабочие места, улучшает условия жизни местных жителей. Поэтому мы предпринимаем много активных действий для улучшения имиджа страны, устойчивого развития туризма и улучшения ее инфраструктуры", - сообщил министр.

По его словам, в настоящее время туристический сектор Кыргызстана развивается динамичными темпами и становится одной из приоритетных отраслей экономики страны.

По информации Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2022 году мировой туризм восстановился на 63% по сравнению со временем пандемии, а в 2022 году общее количество граждан, прибывающих на территорию Кыргызстана из дальнего и ближнего зарубежных стран, входящих в классификацию Всемирной туристской организации, составило 6 912 557 человек. Это в три раза больше, чем в последние годы.

В целях создания благоприятной среды в сфере туризма мы тесно сотрудничаем с соответствующими государственными органами, частным сектором и международными партнерами.

Так, в сотрудничестве с партнерами велась активная работа по совершенствованию области законодательства, связанной со сферой туризма. Разработан и в настоящее время направлен на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона о внесении изменений в Закон КР "О туризме". Кроме того, к новой редакции Земельного кодекса подготовлены рекомендации по земельным вопросам в сфере туризма.

Также ведется активная деятельность в направлении системного аналитического развития и маркетинга. При этом в сфере туристического бизнеса введен единый налоговый режим, а в дальнейшем будет введен ряд налоговых льгот.

Если говорить об инфраструктуре туризма, то для создания комфортных условий для туристов создан специальный фонд развития туризма, в рамках которого проводится ряд стратегически важных инфраструктурных работ.

Как уточнил министр, в регионах страны планируется построить 68 туристических баз отдыха, в настоящее время идет строительство 21 базы отдыха, которые, предполагается ввести в эксплуатацию в текущем туристическом сезоне.

Местонахождение остальных 47 объектов также определено, их строительство будет продолжено.

Инвестиционный проект "Горно-туристический кластер "Байтик Маунтин Резорт" реализуется в Аламудунском районе, который находится недалеко от столицы. Ожидается, что это будет одна из крупнейших туристических зон в Центральной Азии.

Также, министр информировал, что непрерывно ведется строительство международного спортивного комплекса в поселке Тосор Иссык-Кульской области. В прошлом году ГОУ БАС запустила и эксплуатирует комфортабельный туристический маршрутный автобус. Как известно, о работе этого проекта имеются положительные отзывы.

В республике создано 2 локальных геопарка ("Мадыген" в Баткенской области, "Тескей" в Иссык-Кульской области), и в ближайшее время будут созданы следующие парки. В настоящее время проводится соответствующая работа по включению кыргызских геопарков в список глобальных геопарков ЮНЕСКО.

Кроме того, на основе тесного сотрудничества с Агентством гражданской авиации по увеличению авиарейсов бюджетной авиакомпании "Wizz Air Абу-Даби" и корейской авиакомпании "Tway" с июня 2023 года Абу-Даби-Бишкек-Абу-Даби и Сеул. Достигнута договоренность об открытии рейсов по маршруту Бишкек-Сеул. В настоящее время в стране выполняются 48 регулярных международных рейсов по 33 направлениям.

В завершение министр отметил, что Иссык-Куль является центром кыргызского туризма, ведь свойства озера привлекают туристов из местных, ближних и дальних стран, они хотят познакомиться с особым туристическим объектом, окунуться в воду и улучшить свое здоровье. Поэтому неудивительно, что нынешнее мероприятие проходит на Иссык-Куле.