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Мэрия Бишкека прокомментировала сбор денег на проведения экзаменов

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- Бермет Таалайбекова
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Департамент образования мэрии города Бишкек (относительно публикации о денежных сборах на экзамены в СШ №19 сообщает, что данное обращение рассмотрено с участием Центра образования Первомайского района, также были взяты объяснительные с директора школы и классных руководителей выпускных классов СШ №19. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, по итогам рассмотрения определено, что 11 мая 2023 года в школе было проведено производственное собрание с классными руководителями выпускных классов, где согласно протоколу приняты следующие решения:

- о недопустимости сбора денежных средств с родителей на проведение экзамена;

- довести до родителей информацию о необходимом комплектовании ребенка необходимыми канцелярскими принадлежностями для сдачи экзамена (синяя ручка, циркуль, карандаш, резинка, тетради в клетку и линейку).

Следует отметить, что классные руководители под роспись ознакомлены с решением о запрете сборов денежных средств, соответственно учителями и администрацией школы не проводился сбор денежных средств, а указанные в публикации расходы были собственной инициативой 10 родителей 11 "Б" класса, о которой классный руководитель не знал.

В связи с поступившей информацией директору школы Курманбаевой Г.А. поручено повторно провести разъяснительную работу с родительской общественностью и педагогическим коллективом школы, а также провести 13 мая 2023 года общешкольное родительское собрание выпускных классов и озвучить о недопустимости денежных сборов со стороны родителей, в том числе на проведение экзаменов, подарков, даже по собственной инициативе.

"Уважаемые родители! Приказами Управления образования мэрии города Бишкек "О запрете незаконных денежных и иных сборов в общеобразовательных организациях города Бишкек", Министерства образования и науки Кыргызской Республики "О проведении торжественного мероприятия "Последний звонок" запрещен сбор денежных сборов в школах под персональную ответственность директора.

Просим при проявлении родительских инициатив по организации коллективных фотографий, приобретения лент, бантов, цветов и т.д. проводить в индивидуальном порядке строго по инициативе и желанию каждого родителя персонально"- говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/429523
Теги:
школа, Бишкек, экзамен, сбор средств
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