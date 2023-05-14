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Лаборатория в КР, которая проводит анализ геологических объектов

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- Бермет Таалайбекова
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"Центральная лаборатория" является единственной в Кыргызской Республике государственной лабораторией, проводящей химический анализ геологических объектов и продуктов их переработки. Об этом сообщает пресс-служба Минприродресурсов.

По ее данным, она имеет подтвержденную аттестатами аккредитации техническую компетентность по трем международным стандартам.

Главной целью деятельности ГП является обеспечение качества измерений и максимальное удовлетворение потребностей заказчика посредством создания и поддержания стабильных условий, необходимых для эффективного функционирования системы менеджмента.

Стоит отметить, что лаборатория функционирует с 1940 года. За более чем 80-летнюю профессиональную практику она выполнила основной объем аналитических работ по всем известным месторождениям полезных ископаемых Кыргызстана.

Государственное предприятие "Центральная лаборатория" – единственный провайдер по проведению профтестирования геологических объектов и природных вод в Кыргызской Республике. Профтестирование проводится ежегодно с 2014 года – в мероприятиях принимают участие не только лаборатории Кыргызской Республики, но и стран ближнего зарубежья.


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URL: https://www.vb.kg/429524
Теги:
Минприродресурсов, Кыргызстан
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