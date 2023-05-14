Студенты Азиатского инновационного колледжа изготовили дворцы-скворечники. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на создание настоящих дворцов для птиц юные студенты колледжа специальности архитектуры и дизайна трудились не жалея сил.

Новые "дворцы" с помощью сотрудников муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" разместили в парке им.Д.Асанова в количестве 15 штук. Теперь обитателям парка не страшны осадки и холода.

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" благодарит педагогический состав Азиатского инновационного колледжа за вклад в благоустройство зеленых зон города.