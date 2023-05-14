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Студенты Азиатского инновационного колледжа изготовили дворцы-скворечники

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- Назгуль Абдыразакова
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Студенты Азиатского инновационного колледжа изготовили дворцы-скворечники. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на создание настоящих дворцов для птиц юные студенты колледжа специальности архитектуры и дизайна трудились не жалея сил.

Новые "дворцы" с помощью сотрудников муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" разместили в парке им.Д.Асанова в количестве 15 штук. Теперь обитателям парка не страшны осадки и холода.

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" благодарит педагогический состав Азиатского инновационного колледжа за вклад в благоустройство зеленых зон города.


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URL: https://www.vb.kg/429525
Теги:
студенты, Добро, животные
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