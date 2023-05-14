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В Бишкеке для проезда открывают улицу Панфилова, но закрывают Орозбекова

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- Назгуль Абдыразакова
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После завершения строительных работ открыта проезжая часть улицы Панфилова от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, там убрали старый асфальт, установили бордюры, ирригационную систему, подняли люки на уровень дороги и уложили два слоя асфальта. На пешеходных переходах появились яркие бело-жёлтые полосы с соответствующими дорожными знаками. В скором времени возобновим строительство тротуара и завершим ремонт данного объекта.

С 15 мая для проезда автотранспорта закроют улицу Орозбекова от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу. Планируется обновить проезжую часть и тротуары с установкой ирригационной системы.

Мэрия приносим извинения за причинённые неудобства и просим заранее планировать свой маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/429526
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
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