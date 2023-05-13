Президент принял участие в открытии центра по обеспечению кибербезопасности

Президент Садыр Жапаров открыл новое здание Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, современный центр, который будет обеспечивать кибербезопасность страны, оснащен новейшим технологическим оборудованием, аппаратно-программными комплексами, отвечающими международным стандартам. В нем созданы все необходимые условия для ведения соответствующей работы в данном направлении.

Центр будет координировать деятельность государственных органов, центров реагирования на компьютерные инциденты по обеспечению кибербезопасности, выявлению, предупреждению и пресечению компьютерных атак.

Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что стремительное развитие информационных технологий и цифровой экономики во всем мире сопровождается определенными рисками и опасностями. Есть ситуации, непосредственно влияющие на национальную безопасность.

Президент подчеркнул, что обеспечение кибербезопасности цифровых инфраструктур и сервисов, которые активно создаются в стране, является одним из важнейших вопросов в противостоянии подобным вызовам современности.

Садыр Жапаров напомнил, что в настоящее время предпринимаются активные шаги в направлении цифровой трансформации национальной экономики, предпринимаются усилия по обеспечению доступа граждан к современным электронным услугам. Эти направления считаются приоритетными в рамках государственных программ развития и они на контроле Главы государства.

"Можно сказать, что это новое направление в общей системе обеспечения национальной безопасности страны в настоящее время находится на стадии становления. Учитывая, что в последнее время наблюдаются хакерские атаки на государственные и другие информационные системы, есть необходимость как можно скорее поднять и развить это направление до качественного уровня", - отметил президент, добавив, что актуальность данной работы связана с динамичными процессами в сфере международной и региональной безопасности, а также с последствиями военно-политических событий в мире.

В этой связи глава государства акцентировал внимание на важности учитывать передовой зарубежный опыт и лучшие практики партнеров в сфере кибербезопасности. На сегодня государством принимаются неотложные меры по укреплению материально-технической базы органов национальной безопасности, всестороннему обеспечению инновационных направлений соответствующей работы. Кроме того, со стороны государства будет продолжена работа по созданию всех необходимых условий для эффективной работы.

Он выразил уверенность в том, что подобные действия станут прочной основой для создания новой модели спецслужбы, способной своевременно предотвращать внутренние и внешние угрозы, влияющие на безопасность страны.