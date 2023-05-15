Погода
$ 87.07 - 87.68
€ 94.85 - 95.85

НПО не хотят быть прозападными

299  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Издание "ПолитКлиника" опубликовало интересную статью. Журналисты (или как они называются в клиниках) обиделись на "навешивание ярлыков". Очень им неприятно, что подобные им "независимые СМИ" и неправительственные организации называют прозападными.

Не многовато ли в Кыргызстане развелось клиник?.. Однако не будем отвлекаться.

"Прозападные НПО" - это, с точки зрения политклиницистов, есть язык вражды, манипуляция сознанием и вообще полное безобразие и беспредел.

Статья, собственно, посвящена теме, которая лучше всего заходит в мозг невзыскательного кыргызстанца и под которую ему можно что угодно внушить и к чему угодно призвать, - Кемпир-Абад. Отталкиваясь от пресловутого "кемпир-абадского дела" и гонений на активистов-правозащитников (миллион раз уже говорено, что уголовное дело против них возбуждено не за Кемпир-Абад, а за подготовку общественных беспорядков), сотрудники "ПолитКлиники" (так и непонятно, как их называть) переходят к термину "прозападный". Крайне для них обидному.

Вспоминается один случай в районном суде (случай абсолютно реальный). Некий гражданин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Как следует из его заявления, его публично оскорбили… назвав евреем.

Как так? С каких пор упоминание чьей-то национальности стало оскорблением? Что обидного может быть в том, что Иосиф Соломонович Кацман – еврей? И, кстати, разве это неправда?

Ситуация – один в один. Энпэошников, оказывается, оскорбляют, говоря, что они прозападные.

Что значит "прозападный"? Это значит "сторонник Запада". И есть еще провосточные. Есть пророссийские, проамериканские, прокитайские, протурецкие и – вы не поверите – даже проафриканские. Кому что нравится, тот тем и восхищается. Систематически вмешиваясь в образование, здравоохранение и прочие важнейшие сферы, наши многочисленные НПО и сами любят повторять, что Кыргызстану необходимы реформы по примеру западных. Что там, на Западе (несмотря на то, что солнце там заходит) – все лучше. Воздух чище, вода прозрачнее, трава зеленее, а правозащитники богаче.

Ну и какие же они, если не прозападные?

Зайдем с другой стороны. Как говаривал один мультяшный персонаж, "зачем тебе жужжать, если ты не пчела?" Зачем тебе так яростно сопротивляться закону об иноагентах, если ты не агент?.. Вот то-то и оно.

Сами энпэошники виноваты в том, что слово "прозападный" имеет в Кыргызстане такой негативный оттенок. Именно потому, что многие из них, восхваляя Запад, как раз и тащат оттуда к нам что ни попадя. Часто – то, что нам здесь совершенно не нужно.

Так что извините, граждане активисты, правозащитники и прочие… прозападники, но называют вас своим именем. Не оскорбляя, а просто констатируя факт.

А вот с определением "независимый" (к таким относят себя и сотрудники упомянутого обиженного издания) очень хочется поспорить.

Независимый – это какой? Каждая неправительственная организация и каждое СМИ (рупор этой организации) считает своим долгом к месту и не к месту подчеркивать свою независимость. А между тем для того, чтобы запустить и наладить любую деятельность (а уж они такие деятельные, что караул), нужны деньги. Большие деньги. Где они их берут? Ответ "в тумбочке" не принимается. Кто-то ведь их положил в тумбочку!

Надо ли "независимость" понимать так, что люди распродали все, что нажито непосильным трудом, - три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, три замшевые куртки – и на вырученные деньги открыли НПО и начали издавать газету?

Вряд ли. Неправительственный обидчивый народ существует на гранты. И в этом не было бы ничего предосудительного, если бы не одно "но". Всем известно: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Кто спонсирует, тот и диктует повестку. Кто платит, тот и бросается в случае чего на защиту, заставляя отечественных энпэошников в конце концов расчехляться и петь "Боже, храни Америку!"

Так что, граждане, без обид.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429532
Теги:
НПО, Кыргызстан, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  