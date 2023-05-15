"Запад заинтересован в замораживании войны в Украине"

Аналитик и президент аналитического центра Consultation Фикрет Шабанов в интервью СМИ прокомментировал события в Украине.

По его словам, в этом военном конфликте Россия, Украина и запад преследуют разные цели.

"У запада политические задачи, у Украины военные задачи, а у России самая тяжелая задача – захватить территории и потом все это политически легализовать.

Украина для США сейчас выступает вторым фронтом. Первым идет тихоокеанская конструкция в плане противостояния с Китаем. Запад кроме Великобритании заинтересован в замораживании войны в Украине на период с 2026 по 2029 год. Потому что с 2026 года США и Китай будут готовиться к реальной войне. Не войне с кораблями и танками, а к торговой и блокадной войне. Поэтому сейчас у всех заинтересованность заморозить конфликт.

В этой связи США дают военную помощь Украине и требуют усилить военные действия. Цель, как я уже говорил, одна – заморозить любой ценой военный конфликт", - сказал Шабанов.