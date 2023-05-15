Школьники Кыргызстана методом "ашара" проводят обучающие курсы

Волонтерское движение "Ашар окуу" действует по принципу "ашар"- бескорыстной взаимопомощи при обучении. Первый онлайн-курс по английскому языку позволил пройти начальный уровень 12 школьникам со всего Кыргызстана.

Инициатор движения ученица 10-го класса Айтурган Осмоналиева говорит, что сейчас идет подготовка к запуску других курсов.

"У наших волонтеров просто уникальный потенциал: есть обладатели аттестата Алтын тамга, победители олимпиад, знатоки китайского языка, турецкого, английского. У нас очень талантливая и очень щедрая молодежь, готовая безвозмездно делиться знаниями. Мы планируем запустить бесплатные курсы по кыргызскому, русскому, китайскому языку, математике, химии, организовать подготовку к ОРТ", - говорит Осмоналиева.

Традиции в современных реалиях

По словам Осмоналиевой идея объединить усилия волонтеров пришла во время обучения в проекте TechnovationGirls 2023.

"В этом проекте помимо технических знаний я также смогла больше узнать о волонтерском движении. Потом осознала, что принцип взаимопомощи был в традиции кыргызского народа. По принципу "ашар" всей общиной, всей родней люди помогали друг другу. Тогда почему бы не помочь друг другу в обучении?

У нас есть много умных, прогрессивных молодых людей, которые готовы делиться знаниями и навыками, и есть дети, которым нужна помощь в получении знаний. В селах нет дополнительных курсов, не все родители могут оплатить услуги репетитора. Но что еще очень важно- специфика наших курсов заключается в том, что обучают детей школьники, которые понятно и доступно объясняют сложные вещи", - рассказывает Айтурган Осмоналиева.

Несколько месяцев назад она запустила проект и собрала команду менторов - тех, кто готов на волонтерских условиях обучать других и тех, кто хотел бы получать знания.

"Прежде чем начать набор менторов я проводила собеседование, пыталась понять насколько готовы они проводить занятия", - говорит Айтурган.

На равных

После тщательного отбора был запущен первый онлайн-курс по английскому языку для начинающих. Обучала группу Айназик Бакытбаева, ученица 10 класса, которая говорит, что она с самого начала поставила жесткие требования.

"Курсы для учащихся были бесплатными, но мы хотели серьезного отношения к учебе. Мы сказали, что участники не должны пропускать уроки , выполнять задания, поэтому из 20 учащихся успешно завершили первый уровень только 12",- рассказывает Айназик.

Одна из учениц курса Телегей Курманбекова из Джалал-Абада признается, что не ожидала такого высокого уровня знаний.

"Айназик так четко и так доступно объясняла материал, что я только на ее уроках смогла наконец понять многие правила в грамматике английского языка. Я даже бросила платные курсы, потому что во время онлайн-уроков получила гораздо больше полезных знаний", - говорит она.

Другая участница курсов Шахноза Каримова говорит, что благодаря проекту смогла сделать прогресс в изучении английского языка.

"Айназик говорила с нами на одном уровне, не было давления и это облегчило понимание уроков. Я очень рада, что в свое время увидела на телеграмм канале про проект Ашар окуу",- сказала она.

Планы на будущее

Айназик Бакытбаева говорит, что в начале были технические трудности, потому что уроки проводила через телефон, потом стала пользоваться планшетом. По словам Айтурган Осмоналиевой сейчас ребята хотят запустить гибридный формат

обучения.

"Чтобы начать обучение в оф-лайн режиме нам нужно помещение и техника. Мы готовы к сотрудничеству с теми компаниями и организациями, которые заботятся о своих сотрудниках, через оказание помощи в обучении их детей. Мы открыты для единомышленников, которые разделяют наши ценности",- сказала она.