ГКНБ: За покровительство незаконного оборота ГСМ задержаны сотрудники ГНС

Раскрыта коррупционная схема по ввозу и реализации ГСМ на территории Кыргызской под покровительством сотрудников ГНС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что начальник Управления ГНС по работе с неучтенными товарами в рамках торговли ЕАЭС – Б.Р.К., а также начальник отдела с неучтенными товарами и прослеживаемостью грузов по г.Ош, Ошской и Джалал-Абадской области Н.Д.О. на протяжении длительного времени способствовали в уклонении от налогов в особо крупных размерах отдельным хозяйствующим субъектам, осуществляющим незаконный ввоз и реализацию на территории республики ГСМ. Так, под предлогом внутреннего перемещения товаров с северных регионов страны в южные регионы отдельные фирмы занимались реализацией неучтенных в налоговых органах ГСМ. При этом, им обеспечивался беспрепятственный проезд через контрольные пункты пропуска ГНС "Сосновка" и "Каракуль". Установлено, что за покровительство данной коррупционной схемы указанные должностные лица ГНС получали до 1 сома за каждый литр ГСМ.

Также за покровительство незаконного оборота ГСМ задержаны начальник отдела специального режима УГНС по Панфиловскому району А.Т.М. и старший инспектор отдела налоговых проверок УГНС по Жайыльскому району Чуйской области М.у.Б., которые изготавливали фиктивные грузосопроводительные документы, в частности проставляли штампы в поддельных Электронных товара-транспортных накладных и раздавали специальные пломбы для отправки и продажи ГСМ в южные регионы. Установлено, что за указанные услуги сотрудники ГНС получали по 5 тысяч сом.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других вовлеченных в данную коррупционную схему должностных лиц государственных органов, а также в целях возмещения причиненного ущерба государству проводятся налоговые проверки фирм, осуществлявших незаконный ввоз, хранение и реализацию контрабандой ГСМ".