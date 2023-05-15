Выборы президента в Турции: Эрдоган лидирует по промежуточным итогам

Согласно промежуточным результатам президентских выборов в Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 55% процентами голосов, передают СМИ.

По состоянию на 19:15 по времени Анкары (22:14 по Астане) было подсчитано количество бюллетеней в 20% всех урн. Эрдоган на текущий момент имеет 55% голосов против 39% у Кылычдароглу. Кандидат от "Альянс АТА" Синан Оган пока набрал 5,4% голосов.

Напомним, выборы президента в Турцию начались 14 мая в 8:00 и завершились в 17:00 по местному времени.