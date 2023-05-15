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Делегация Кыргызстана приняла участие в работе 40-го Форума СЕФАКТ ООН

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Делегация от Кыргызской Республики в составе представителей Секретариата Национального совета по упрощению процедур торговли при Минэкономики КР, при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке приняла участие в работе 40-го Форума СЕФАКТ ООН в городе Женева (Швейцария). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Юбилейный Форум СЕФАКТ ООН играет ключевую роль в формировании будущих процессов по упрощению процедур торговли, поддержании глобальной торговли и управлении логистическими цепочками.

На полях Форума были проведены более 30 интерактивных сессий, с участием представителей 55 стран мира посвященных целому ряду тем, которые способствуют дальнейшему упрощению таможенных и торговых процедур, росту глобальной торговли, поиску новых возможностей в мировой торговле.

40-й Форум стал знаковым, поскольку впервые из числа стран Центральной Азии назначен главой делегации от КР в СЕФАКТ ООН Нурбек Максутов.

Следует отметить, что одной из основных сессий, было рассмотрение вопросов по преодолению сбоев в глобальных логистических цепочках поставок и потенциальных способов их решения, в том числе с помощью цифровых решений и инструментов, разработанных СЕФАКТ ООН, где в качестве спикера на панельной сессии принял участие делегат от КР – руководитель Секретариата Национального Совета по упрощению процедур торговли (СУПТ) при Министерстве экономики и коммерции КР Айдарбек Самыкбаев, который также проинформировал участников Форума о промежуточных результатах исполнения мероприятий Дорожной Карты СУПТ.

Кроме того, на Форуме были обсуждены ключевые вопросы, которые актуальны для Кыргызской Республики, к примеру опыт применения стандартов СЕФАКТ ООН в реализации Дорожной карты СУПТ КР на 2019-2025 годы.

Также было принято участие в совместной рабочей сессии по вопросу оцифровки транзитных товаросопроводительных документов, упрощения требований к транзиту товаров и обработки безбумажных товаросопроводительных документов".


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URL: https://www.vb.kg/429546
Теги:
Минэкономики, ООН, Кыргызстан
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