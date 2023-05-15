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В КР почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанно

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в Центральном аппарате МВД Кыргызстана почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в митинге-реквиеме приняли участие первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Адылбек Бийбосунов, председатель Совета ветеранов МВД Султан Жоошбаев, начальники главных управлений и управлений, личный состав, родственники и близкие погибших милиционеров.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память минутой молчания.

Первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Адылбек Бийбосунов рассказал о подвигах и мужестве милиционеров. "Мы собрались отдать дань памяти тем, кто, исполняя служебный долг, до конца был верен присяге и пожертвовал самым дорогим - жизнью. Их пример беззаветного служения Отечеству, закону и профессии всегда будет перед нами. Наш священный долг - помнить о них - это самое малое, что мы можем сделать для родных и близких. Мужество и храбрость наших коллег навсегда вошли в историю кыргызской милиции и стали примером для будущих поколений,- сказал первый замглавы МВД.

Председатель Совета ветеранов МВД Султан Жоошбаев напомнил собравшимся, об опасности с которой связана служба сотрудников МВД. "Служба в милиции всегда сопряжена с риском. И очень часто перед лицом опасности, в экстремальной ситуации, требующей мгновенного решения, милиционеры проявляют себя мужественно и самоотверженно, демонстрируя образцы героизма и выполнения служебный долг, жертвуют своей жизнью", - подчеркнул он.

Руководство и личный состав МВД Кыргызстана не забывают о безвременно ушедших коллегах, заботятся об их семьях, поддерживают, вспоминают теплыми словами, оказывают финансовую помощь, решают жилищные вопросы, содействуют в вопросах организации учебы и отдыха для детей погибших сотрудников.

Как напоминает ведомство, в 2016 году приказом МВД 15 мая официально объявлено Днем памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.

"С 1918 по 1991 год в республике погибли 87 сотрудников милиции, а с 1991-го по настоящее время 63, в общей сложности мы потеряли 150

сотрудников ОВД. Ежегодно в этот день в центральном аппарате и территориальных подразделениях ведомства проходят памятные мероприятия – церемонии возложения венков к мемориалам, встречи с родственниками погибших. Сотрудники милиции всегда вспоминают павших товарищей и склоняют головы перед их памятью" -говорится в сообщении МВД.


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URL: https://www.vb.kg/429548
Теги:
МВД, митинг, Кыргызстан, милиция
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