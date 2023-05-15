Нурланбек Шакиев вылетел с рабочим визитом в Азербайджан

Парламентская делегация во главе с торага Жогорку Нурланбеком Шакиевым отправилась с рабочей поездкой в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита торага примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также проведет ряд встреч на высоком уровне.

В числе других мероприятий делегация Жогорку Кенеша посетит головной офис Парламентской Ассамблеи тюркских государств и ознакомится с ее деятельностью.

Отметим, что Торага Нурланбека Шакиева сопровождают председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Улан Примов и руководитель группы дружбы по сотрудничеству с Азербайджаном Искендер Матраимов.