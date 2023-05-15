Стамбульская "Девичья башня" вновь открылась после реконструкции

Легендарная "Девичья башня" (Kız Kulesi) в Стамбуле вновь открыта для туристов после полной реконструкции. Эта башня, расположенная в проливе Босфор, теперь служит общественности в качестве мемориального музея.

"Девичья башня" была первоначально построена в 5 веке до нашей эры как таможенная станция. Это было важное место для управления судами, проходившими через пролив Босфор, и сбора налогов.

Император Восточной Римской империи Мануил I Комнин приказал построить оборонительное здание на этом небольшом острове в XXII веке. Железная цепь, протянувшаяся от башни на полуострове до другой башни, позволяла контролировать вход и выход из Босфора.

Во времена Османского императора Фатиха Султана Мехмеда на этом месте была построена деревянная башня, которая в последующие века служила сторожевой башней, маяком и карантинной зоной. Башня, которая долгое время использовалась портовыми властями города после того, как стала Турецкой республикой, была передана Министерству Обороны Турции в 1964 году, а затем в 1983 году военно-морским предприятиям Турции. В этот период она служила радиолокационной станцией и складом. Позже на некоторое время стала рестораном. С побережья Ускюдара до башни можно добраться только на лодках.

О "Кыз Кулеси" существует множество легенд. Первая легенда повествует о царе и его дочери. В нем одна ясновидяшая сообщает королю, что "твоя дочь умрет от укуса змеи". Встревоженный этой новостью, король строит "Девичью башню" на скалах Салажака, чтобы защитить свою дочь. Но дочь короля не может избежать своей судьбы. В корзину с фруктами врывается змея и кусает принцессу, убивая ее. Еще одна легенда, связанная с "Кыз Кулеси", что Леандрос влюбился в Херо, монахиню Афродиты, которая жила в башне. Леандрос плавал каждую ночь, чтобы увидеть Херо. Однако однажды ночью свет на башне погаснет из-за сильного ветра. Леандрос сбился с пути и утонул в проливе Босфор. Говорят, что скорбящая Херо также покончила свою жизнь.

"Девичья башня", одно из зданий, которое можно увидеть на силуэте Стамбула, расположено посреди моря. Эта башня всегда нуждается в особой защите из-за меняющихся погодных условий. Социальная сеть "Instagram" также опубликовала список "самых фотографируемых" мест в мире в 2016 году. В него также вошла "Девичья Башня", занявшая 5-е место. Учитывая такие важные факторы, Министерство культуры и туризма Турции в 2021 году реализовало проект реставрации под названием "Кыз Кулеси снова открывает глаза" и полностью отремонтировало башню. Проект находился под контролем министерства и был реализован при участии специалистов, ученых и совета архитекторов. Среди них были профессор Зейнеп Ахунбай и Хан Тюментекин. В рамках последней реставрации были удалены все конкретные дополнения, которых не было в исторических документах башни. Кроме того, остров укреплен анкерами и сейсмическими изоляторами. Верхняя крыша внутреннего дворика башни была снята и заменена деревянной крышей, изготовленной в соответствии с первоначальной формой. Внутренний дворик и внешние этажи также были возвращены в исходное состояние, определенное в исторических записях.

"Девичья башня" была торжественно открыта после реставрации 11 мая со специальным лазерным шоу.

Местные жители и гости Стамбула до этого могли увидеть эту башню на окраине города. Теперь, когда она открыта как музей, посетители также могут полюбоваться красотой Стамбула из окон башни "Кыз Кулеси".