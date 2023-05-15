ГКНБ задержан бывший начальник Жайылского РЭС

ГКНБ КР по подозрению в организации коррупционной схемы задержаны бывший начальник Жайылского РЭС Чуйской области Т.А.Б. и главный инженер ведомства Дж.М.Т.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержанным вменена статья 210 часть 4 пункт 1 УК КР "Присвоение или растрата вверенного имущества".

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что ответственные лица Жайылского РЭС, злоупотребляя своим должностным положением, систематически брали у граждан крупные суммы денежных средств за проведение электромонтажных работ, которые были использованы в личных целях. Тем самым были растрачены основные средства и товарно-материальные ценности Жайылского РЭС.

В результате незаконных действий бывшего начальника Т.А.Б. и главного инженера Дж.М.Т. государству причинен крупный ущерб в размере 1 032 197 сомов, который был возмещен лицами в полном размере.

В настоящее время, в рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление других виновных лиц".