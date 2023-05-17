Погода
$ 87.35 - 88.00
€ 94.85 - 95.85

В КР готовят дорожную карту по обращению с устаревшими пестицидами

45  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) провела круглый стол "Управление пестицидами и устаревшими пестицидами в Кыргызстане".

Встреча была посвящена проблемам в организации экологически безопасного обращения с пестицидами, а также утилизации неиспользованных опасных химических веществ на территории Кыргызской Республики. В этих областях за последние десятилетия накопился ряд проблем, нерешенность которых оказывает существенное влияние на эффективность агропромышленной деятельности в целом.

Участниками мероприятия стали представители ключевых министерств, общественных организаций, научного сообщества, ведущие отечественные и зарубежные специалисты в данной области.

Как было отмечено на встрече, аграрный сектор является одной из ведущих отраслей экономики Кыргызстана и одним из наиболее перспективных направлений развития страны. Благоприятный климат, выгодное географическое положение – все это делает республику привлекательной для инвестирования в аграрный сектор. Вместе с тем использование интенсивных методов хозяйствования и агрохимикатов влечет за собой деградацию земель, загрязнение почвы, воды и воздуха, негативно влияет на климат, а также несет большие риски для здоровья людей.

"Применение пестицидов позволяет получать стабильные урожаи, но их непродуманное использование и хранение могут привести к серьезным последствиям для здоровья населения и окружающей среды", – сказала в своей вступительной речи Таня Сантиванез, специалист ФАО по вопросам сельского хозяйства. "Повышение осведомленности общественности о негативном влиянии опасных химических веществ, позволит укрепить экологическую безопасность и обеспечить благоприятные условия для жизни и здоровья населения".

Чтобы уменьшить использование химических препаратов в сельском хозяйстве, по словам спикеров круглого стола, вместо химических препаратов можно успешно использовать их безопасные аналоги – биопрепараты. Спектр их применения достаточно широк. Например, в растениеводстве биопрепараты эффективны для уничтожения патогенной микрофлоры и вредителей, удобрения почвы, улучшения роста и плодоношения культур. В животноводстве и птицеводстве вместо антибиотиков применяются экологически безопасные пробиотики. В результате – вредные химические вещества не накапливаются в почве, растениях, мясе животных и птиц, сохраняется экологическая чистота окружающей природы. А главное – на стол к потребителю попадает безопасная и полезная сельхозпродукция.

Также на круглом столе был поднят вопрос о необходимости усиления борьбы с незаконной продажей пестицидов. Как было отмечено, несмотря на предпринимаемые усилия производство и реализация поддельной продукции продолжается, и не только в Кыргызстане.

Другой важной темой для обсуждения стал вопрос влияния устаревших пестицидов на здоровье населения и окружающую среду. На встрече был проведен обзор международных стандартов и государственного регулирования в этой области. По словам спикеров, нахождение на территории Кыргызстана запрещенных, непригодных и не идентифицированных пестицидов, оставшихся с советских времен, нарушает конституционные права граждан на благоприятную окружающую природную среду и является источником постоянного риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Устаревшие пестициды на мини-полигонах представляют чрезвычайную опасность для здоровья населения, особенно детей. Эти токсичные химические вещества часто хранятся на открытом воздухе в протекающих контейнерах, где они просачиваются в почву и воду, нанося ущерб местному населению", – отметил Стефан Робинсон, старший технический советник проекта ФАО – ГЭФ "Управление жизненным циклом пестицидов и утилизация пестицидов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ), в странах Центральной Азии и Турции".

По общему мнению экспертов, дальнейшее накопление устаревших пестицидов можно предотвратить только за счет повышения устойчивости агросистем, снижения зависимости от пестицидов и обеспечения более эффективного управления.

Проведение круглого стола – часть более обширных усилий ФАО, нацеленных на устранение указанных выше проблем. С 2018 года в странах Центральной Азии и Турции реализуется проект по управлению жизненным циклом пестицидов, который финансируется Глобальным Экологическим Фондом (ГЭФ). Его целью является сокращение выбросов стойких органических загрязнителей и количества загрязненных участков, а также укрепление потенциала в области экологически обоснованного регулирования пестицидов.

В 2021 году в Кыргызстане была проведена оценка нормативно-правовой базы, регулирующей управление жизненным циклом пестицидов, и разработаны соответствующие рекомендации.

Кроме этого, в 2022 году в стране завершена национальная инвентаризация 62 объектов, связанных с хранением устаревших пестицидов. На сегодня в республике имеется около 5000 тонн ядохимикатов с истекшим сроком годности. Большая часть из них захоронена на трех полигонах. Запасы устаревших пестицидов смешаны с почвой и зараженным упаковочным материалом.

"Проведение этих исследований является важным шагом в решении экологических проблем, связанных с устаревшими пестицидами", – отметил ДыйканбайКенжебаев, директор Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики. "Полученные данные помогут не только улучшить управление устаревшими пестицидами, но и в качестве альтернативы пестицидам, совместно с фермерами продвигать внедрение интегрированной защиты растений от вредителей и болезней сельскохозяйственных культур".

В рамках проекта ФАО – ГЭФ часть наиболее опасных устаревших пестицидов планируется переупаковать и переместить на специальный склад долговременного хранения, который также будет построен в рамках проекта.

Круглый стол прошел в активном рабочем режиме. По его итогам была создана экспертная группа, которая займется разработкой Национальной Дорожной карты. При ее формировании будут учтены и все озвученные на встрече предложения по контролю за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429554
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  