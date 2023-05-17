В КР готовят дорожную карту по обращению с устаревшими пестицидами

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) провела круглый стол "Управление пестицидами и устаревшими пестицидами в Кыргызстане".

Встреча была посвящена проблемам в организации экологически безопасного обращения с пестицидами, а также утилизации неиспользованных опасных химических веществ на территории Кыргызской Республики. В этих областях за последние десятилетия накопился ряд проблем, нерешенность которых оказывает существенное влияние на эффективность агропромышленной деятельности в целом.

Участниками мероприятия стали представители ключевых министерств, общественных организаций, научного сообщества, ведущие отечественные и зарубежные специалисты в данной области.

Как было отмечено на встрече, аграрный сектор является одной из ведущих отраслей экономики Кыргызстана и одним из наиболее перспективных направлений развития страны. Благоприятный климат, выгодное географическое положение – все это делает республику привлекательной для инвестирования в аграрный сектор. Вместе с тем использование интенсивных методов хозяйствования и агрохимикатов влечет за собой деградацию земель, загрязнение почвы, воды и воздуха, негативно влияет на климат, а также несет большие риски для здоровья людей.

"Применение пестицидов позволяет получать стабильные урожаи, но их непродуманное использование и хранение могут привести к серьезным последствиям для здоровья населения и окружающей среды", – сказала в своей вступительной речи Таня Сантиванез, специалист ФАО по вопросам сельского хозяйства. "Повышение осведомленности общественности о негативном влиянии опасных химических веществ, позволит укрепить экологическую безопасность и обеспечить благоприятные условия для жизни и здоровья населения".

Чтобы уменьшить использование химических препаратов в сельском хозяйстве, по словам спикеров круглого стола, вместо химических препаратов можно успешно использовать их безопасные аналоги – биопрепараты. Спектр их применения достаточно широк. Например, в растениеводстве биопрепараты эффективны для уничтожения патогенной микрофлоры и вредителей, удобрения почвы, улучшения роста и плодоношения культур. В животноводстве и птицеводстве вместо антибиотиков применяются экологически безопасные пробиотики. В результате – вредные химические вещества не накапливаются в почве, растениях, мясе животных и птиц, сохраняется экологическая чистота окружающей природы. А главное – на стол к потребителю попадает безопасная и полезная сельхозпродукция.

Также на круглом столе был поднят вопрос о необходимости усиления борьбы с незаконной продажей пестицидов. Как было отмечено, несмотря на предпринимаемые усилия производство и реализация поддельной продукции продолжается, и не только в Кыргызстане.

Другой важной темой для обсуждения стал вопрос влияния устаревших пестицидов на здоровье населения и окружающую среду. На встрече был проведен обзор международных стандартов и государственного регулирования в этой области. По словам спикеров, нахождение на территории Кыргызстана запрещенных, непригодных и не идентифицированных пестицидов, оставшихся с советских времен, нарушает конституционные права граждан на благоприятную окружающую природную среду и является источником постоянного риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Устаревшие пестициды на мини-полигонах представляют чрезвычайную опасность для здоровья населения, особенно детей. Эти токсичные химические вещества часто хранятся на открытом воздухе в протекающих контейнерах, где они просачиваются в почву и воду, нанося ущерб местному населению", – отметил Стефан Робинсон, старший технический советник проекта ФАО – ГЭФ "Управление жизненным циклом пестицидов и утилизация пестицидов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ), в странах Центральной Азии и Турции".

По общему мнению экспертов, дальнейшее накопление устаревших пестицидов можно предотвратить только за счет повышения устойчивости агросистем, снижения зависимости от пестицидов и обеспечения более эффективного управления.

Проведение круглого стола – часть более обширных усилий ФАО, нацеленных на устранение указанных выше проблем. С 2018 года в странах Центральной Азии и Турции реализуется проект по управлению жизненным циклом пестицидов, который финансируется Глобальным Экологическим Фондом (ГЭФ). Его целью является сокращение выбросов стойких органических загрязнителей и количества загрязненных участков, а также укрепление потенциала в области экологически обоснованного регулирования пестицидов.

В 2021 году в Кыргызстане была проведена оценка нормативно-правовой базы, регулирующей управление жизненным циклом пестицидов, и разработаны соответствующие рекомендации.

Кроме этого, в 2022 году в стране завершена национальная инвентаризация 62 объектов, связанных с хранением устаревших пестицидов. На сегодня в республике имеется около 5000 тонн ядохимикатов с истекшим сроком годности. Большая часть из них захоронена на трех полигонах. Запасы устаревших пестицидов смешаны с почвой и зараженным упаковочным материалом.

"Проведение этих исследований является важным шагом в решении экологических проблем, связанных с устаревшими пестицидами", – отметил ДыйканбайКенжебаев, директор Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики. "Полученные данные помогут не только улучшить управление устаревшими пестицидами, но и в качестве альтернативы пестицидам, совместно с фермерами продвигать внедрение интегрированной защиты растений от вредителей и болезней сельскохозяйственных культур".

В рамках проекта ФАО – ГЭФ часть наиболее опасных устаревших пестицидов планируется переупаковать и переместить на специальный склад долговременного хранения, который также будет построен в рамках проекта.

Круглый стол прошел в активном рабочем режиме. По его итогам была создана экспертная группа, которая займется разработкой Национальной Дорожной карты. При ее формировании будут учтены и все озвученные на встрече предложения по контролю за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами.