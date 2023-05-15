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В ОшГУ проводится день открытых дверей - Bilimfest-2023

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В Ошском государственном университете проводится день открытых дверей - Bilimfest-2023, который пройдет на площади у главного корпуса университета 17 мая.

Фестиваль знаний проводится с целью ознакомления школьников, родителей, широкой общественности с много сторонней деятельностью Ошского государственного университета, образовательными программами, по которым ведется обучение и подготовка специалистов, очевидными преимуществами обучения в ОшГУ.

Более 19 факультетов и 6 колледжей представляют свои презентации по реализуемым образовательным программам, достижениям и возможностям.

Участников фестиваля ждут конкурсы и викторины "Мой выбор ОшГУ". Победители и активные участники получат ценные призы - iPhon, ноутбук, смартфоны и другие памятные подарки.

Программа фестиваля знаний оступна через QR код при регистрации, по которому будут разыграна специальная лоторея с ценными призами и подарками.

Программу Bilimfest-2023 будет вести известный тележурналист и ведущий Эркин Рыскулбеков. Участие принимают также звезды Тик Тока Арген (sigma), Саади и другие известные блогеры.

На День открытых дверей приглашены выпускники школ, учителя , родители и представители широкой общественности.

Гости станут свидетелями парада обладателей президентской, именной стипендий и стипендии Ученого совета ОшГУ, профессиональных спортивных клубов по футболу "Алдиёр-ОшГУ", мужской и женской команд по волейболу "Университет ОшГУ", победителей и призеров чемпионатов Азии, КР, международных турниров.

В рамках дня открытых дверей выпускники школ могут пройти тестирование по определению профессиональных способностей, что поможет выбрать направление будущего образования.

Вся программа фестиваля будет сопровождаться концертной программой, подготовленной культурно-эстетическим центром ОшГУ.

BILIMFEST 2023 – это площадка для прямого общения с преподавателями и студентами факультетов и колледжей, обмена мнениями, профориентационных консультаций для будущих абитуриентов.


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URL: https://www.vb.kg/429557
Теги:
вуз, образование, Ош
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