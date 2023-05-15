В Кыргызстане некоторые ЦОНы переходят на удлиненный график работы

Министерство цифрового развития Кыргызской Республики сообщает, что с 1 июня текущего года межрегиональные отделы Департамента регистрации населения при МЦР по республике переходят на удлиненный график работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С 1 июня 2023 года семь пилотных отделов переходят на новый режим работы с 08.00 – 20.00. Это:

1. ЦОН-2 г. Бишкек (Свердловский район города Бишкек и Аламудунский район Чуйской области);

2. ЦОН г. Каракол (Иссык-Кульская область);

3. ЦОН г. Ош;

4. ЦОН г. Баткен (Баткенская область);

5. ЦОН г. Шопоков (Чуйская область);

6. ЦОН с. Кочкор (Кочкорский район Нарынской области);

7. ЦОН с. Сузак (Сузакский район Джалал-Абадской области).

Данные изменения проводятся для создания наиболее комфортных условий и удобства граждан при получении государственных услуг, а также улучшения качества и доступности предоставляемых услуг.

ЦОНы будут работать с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед. Раньше они работали с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед. Остальные межрегиональные отделы Департамента поэтапно будут переходить на летний график работы.

Ежедневно межрегиональные отделы по республике обслуживают от 500 до 2 500 обратившихся граждан. Предпринимаются все возможные меры для того, чтобы разгрузить очереди и создать наиболее комфортные условия для населения".