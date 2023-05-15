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В Бишкеке вымогатель заставлял потерпевшего переписать на себя два дома

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке задержан подозреваемый в вымогательстве, заставлявший потерпевшего переписать на себя его имущество. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, в следственную службу МВД КР с заявлением по факту вымогательства обратился житель Бишкека, у которого некий гражданин, угрожая жизни и здоровью мужчине и его семьи, вымогал деньги и имущество. Под угрозой расправы вымогатель требовал передачи имущества – заставлял переписать на себя недвижимость. Выяснилось, что злоумышленник вынуждал переоформить на себя не один, а целых два дома.

"На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 208 "Вымогательство" УК КР. Оперативно-следственные мероприятия в рамках данного уголовного дела осуществлялись сотрудниками ОБОП (отдел по борьбе с организованной

преступностью) ГУУР МВД КР по городу Бишкек. Накануне оперативниками ОБОП ГУУР и сотрудниками следствия с привлечением бойцов ОСО ПСН (спецназ) проведена операция по задержанию вымогателя с поличным. Во время составления документов по оформлению недвижимости задержан гражданин У.С. 2000 года рождения. Документы изъяты как вещественное доказательство.

При досмотре автомобиля марки "Лексус", принадлежащего подозреваемому лицу, обнаружено и изъято оружие, внешне похожее на пистолет "Макарова". Задержанный водворен в ИВС.

В ходе дальнейших следственных действий при обыске по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято огнестрельное оружие: снайперская винтовка СВД, карабин "Сайга", пистолет, свыше 100 патронов калибра 7,62, а также патроны другого калибра, нож. По факту вымогательства ведется расследование".


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URL: https://www.vb.kg/429560
Теги:
вымогательство, задержание, Бишкек, МВД
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