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Мэр Бишкека проверил работы по уменьшению задымления на санитарном полигоне

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Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров посетил санитарный полигон, где в целях уменьшения задымления выделено специальное место для складирования швейных отходов для последующего уничтожения в инсинераторе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Произведены работы по отделению от ТБО автошин, покрышек, а также веток, листвы и прочего сопутствующего легковозгораемого мусора в результате проведенных субботников. Ведется круглосуточный контроль учет за раздельным складированием легковоспламеняющихся отходов, организована охрана для предотвращения поджогов и своесременного тушения очагов самовозгорания.

Для освобождения места для дальнейшей выгрузки ТБО, а также в целях уменьшения фильтрата приобретены реагенты для преобразования в фильтрата в техническую воду, которую можно использовать для полива.

Была привлечена спецтехника через мэрию города Бишкек, муниципальных администраций города Бишкек, завезены инертные материалы.

Путем переговоров с ОАО "Эхитусфирма" ведется поиск отдельных мест складирования для каждой фракции легковоспламеняющихся отходов.

В настоящий момент работы по устройству ограждения по периметру Бишкекского мусорного полигона со стороны ОсОО "АБК Голд" завершены.

В рамках реализации проекта "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек" включено устройство ограждения сеткой рабица с северной стороны. Строительство будет завершено после сдачи всех объектов и работ по проекту УТБО. После чего вся территория БГСС будет ограждена по всему периметру.


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URL: https://www.vb.kg/429561
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