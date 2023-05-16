Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти

92-летний американский миллиардер Джордж Сорос лично опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о своей смерти.

"Слухи о том, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров",- написал бизнесмен и филантроп в Twitter.

Представитель фонда господина Сороса "Открытое общество" также опроверг эти сообщения. "Джордж Сорос жив и здоров. Слухи в социальных сетях о том, что у него случился сердечный приступ и он умер, являются ложными",- заявил представитель фонда (цитата по Daily Mail).

Прошлой ночью Twitter-аккаунт Politics for All Ireland, у которого на тот момент было три подписчика, написал, что семья Джорджа Сороса подтвердила, что миллиардер скончался. Информацию из этого твита, позже удаленного, распространил пользователь Twitter Киллиан, который утверждал, что бизнесмен умер от "сильного сердечного приступа". Твит Киллиана был просмотрен более 745 тыс. раз и быстро стал вирусным.

В 2013 году информационное агентство Reuters случайно опубликовало заранее написанный некролог господина Сороса. Агентство тогда принесло извинения.

Источник: kommersant.ru