В Оше улица Раимбекова (Зайнабетдинова) пройдет полную реконструкцию

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов ознакомился с текущим состоянием улицы Ж.Раимбекова (Зайнабетдинова) от проспекта Масалиева до улицы Карасуйская. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках мероприятия градоначальника ознакомили с новым проектом благоустройства, асфальтирования и освещения ул. Ж.Раимбекова.

Общая длина асфальтируемой проезжей части составит 530 м, ширина – 22 м. Кроме того, запланирована работа по реконструкции тротуаров с двух сторон от дороги, ширина которых составит от 5 до 8 м.

В ходе мероприятия было отмечено, что в настоящее время основная часть данной территории остается слабо благоустроенной, озелененные участки не организованы, отсутствует необходимая инфраструктура для отдыха населения.

Мэр города на месте дал поручения соответствующим службам выполнить весь комплекс запланированных мероприятий согласно установленного срока.

Для обеспечения полноценного благоустройства с озеленением проектируемого участка, новым проектом предлагается создание нового образа существующей улицы путем организации пешеходного пространства с устройством мест для кратковременного отдыха, площадок для общения и применением оригинальных малых архитектурных форм, вписанного в ландшафтно-архитектурную среду данного участка, а также систем современного уличного освещения и видеонаблюдения.

Проектом также предусмотрены инсталляции (фото зоны) в виде туннеля с установленными ЛЭД-экранами, где будут транслироваться различные рекламные ролики, праздничные анимационные видео и многое другое. Помимо этого, будут установлены скамейки с необычными теневыми навесами, покрытыми разноцветными акриловыми стеклами с подцветкой имитирующими дождь, а также велопарковка. На данной территории запланирована посадка порядка 265 деревьев, 118 кустарников. При этом акцент делается на хвойные породы деревьев и кустарников.