Как использовать опыт религиозных организаций в перевоспитании осужденных?

В рамках взаимного сотрудничества и обмена опытом Учебным центром Службы исполнения наказаний при Минюсте КР на днях была организована Международная научно-практическая конференция на тему: "Использование потенциала традиционных религиозных организаций в психологической работе по исправлению и ресоциализации осужденных". Об этом сообщает пресс-служба СИН МЮ КР.

В мероприятии приняли участие представители Общественного совета ФСИН России, Государственной комиссии по делам религий при Президенте Кыргызской Республики, правоохранительных органов и традиционных религиозных организаций.

Участники рассмотрели вопросы развития взаимодействия пенитенциарных служб с религиозными организациями, институтами гражданского общества, социально ориентированными некоммерческими организациями в России и Кыргызстане.

Стоит отметить, что сотрудничество сторон осуществляется в том числе в области совершенствования психологической помощи осужденным посредством обмена информацией о её организации и правовых нормах, регулирующих деятельность по оказанию такой помощи в учреждениях, исполняющих наказания. В структуре современной социально-психологической помощи в местах лишения свободы важное значение имеет также деятельность служителей традиционных для Кыргызстана и России религиозных культов.

Взаимодействие Кыргызской Республики и Российской Федерации в сфере исполнения уголовных наказаний осуществляется на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного Федеральной службой исполнения наказаний и Государственной службой исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики 12 марта 2011 года.