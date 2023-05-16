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Аскар Акаев студентам КазНУ прочел лекцию о странах БРИКС

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Первый президент Кыргызстана, почетный профессор академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского математического института сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук Аскар Акаев в Казахском Национальном университете имени аль-Фараби прочел лидерскую лекцию на тему "Модели прогнозирования динамики развития стран БРИКС как основы нового мирового порядка". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В конференц-зале КазНУ на лекции собрались представители руководства, профессорско-преподавательского состава, ученые и обучающиеся университета.

Почетного гостя приветствовал Председатель Правления – Ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев. Он напомнил присутствующим, что год назад Аскар Акаевич Акаев два дня подряд читал лидерские лекции в университете. "Продолжая добрую традицию, Аскар Акаевич специально приехал на встречу с вами", – подчеркнул руководитель университета.

Академик Аскар Акаев сформировал собственную научную школу анализа и прогнозирования политических, экономических и социальных проблем в мире. Является известным в мире специалистом в области математического моделирования динамики сложных систем, награжден Премией Мира Гузи, которая является азиатским аналогом Нобелевской премии мира. В 2021 профессору Аскар Акаевичу присуждена престижная Ломоносовская премия 1-й степени за "первоклассные научные достижения в области математического моделирования динамики сложных систем".

Поблагодарив за теплый прием, Аскар Акаев отметил: "Сегодня мы видим, что Казахский национальный университет аль-Фараби находится на подъеме. Мы посетили одну из лабораторий, где изготавливаются наноспутники. Цифровая эпоха потребует высококлассных специалистов в области STEAM-образования, и нам было очень приятно удивить, что основы технологической долины закладываются в КазНУ имени аль-Фараби".

В своей лекции Аскар Акаев рассказал о БРИКС – межгосударственной организации, которая в 2006 году объединила 4 страны Бразилии, России, Индии, Китая, позже к ним добавилась ЮАР. Это первое межцивилизационное объединение государств, в котором представлены страны пяти цивилизаций: латиноамериканской (Бразилия), евразийской (Россия) и государств-цивилизаций – Китая, Индии и Южной Африки. По мнению спикера, БРИКС в настоящее время – самая притягательная международная организация, в которую желают вступить многие государства. Она не вмешивается во внутренние дела стран, а поддерживает их развитие на демократической и исключительно равноправной основе. В среднеазиатской мусульманско-тюркской цивилизации лидером является Казахстан. БРИКС в будущем будет формировать основы многополярного миропорядка. "Я считаю, что Казахстан является достойнейшим кандидатом для вступления от евразийской цивилизации как лидер центрально-азиатской, тюркской цивилизации в будущем. Думаю, что Казахстан подходит по всем своим показателям для того, чтобы быть в составе перспективной и многообещающей организации, которая несет в себе несет зачатки будущего многополярного мироустройства", – подчеркнул лектор.

После лекции состоялось обсуждение, в ходе которого слушатели смогли задать вопросы по теме лекции и получить на них полные ответы.


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URL: https://www.vb.kg/429575
Теги:
Аскар Акаев, вуз, Казахстан
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