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ГКНБ пресечен незаконный сбор денег на КПП "Иркештам-Автодорожный" (видео)

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР пресечена незаконная деятельность ОсОО "Д" и ОО "А", которые в сговоре с должностными лицами погранслужбы на системной основе занимались незаконным сбором денежных средств с водителей большегрузных автотранспортных средств для беспрепятственного и внеочередного ввоза грузов через КПП "Иркештам-Автодорожный". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, вышеуказанная схема выражалась в создании специальных субъектов предпринимательства, основной деятельностью которых являлись принудительные сборы денежных средств со стороны ОсОО "Д" и ОО "А" в размере 1000 сомов с каждого водителя транспортного средства для включения в т.н. очередь, согласно которой водители допускались к деятельности по перевозке грузов через КПП "Иркештам" и 100 долларов США за пользование кранами для перегрузки контейнеров и оборудований.

Проведенные мероприятия по демонтажу коррупционной схемы позволили увеличить грузопоток, снизить стоимость транспортировки грузов и ликвидировать монополистические условия, которые искусственно создавались вышеуказанными субъектами. По итогам налоговых проверок государству возмещен ущерб в размере 14 млн сомов. Расследование в отношении должностных лиц погранслужбы продолжается.

ГКНБ продолжает работу по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в министерствах, ведомствах и государственных учреждениях".


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URL: https://www.vb.kg/429577
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Кыргызстан
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