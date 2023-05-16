Марат Иманкулов: Голодных беженцев из Афганистана пушками не остановишь

В мире и Центральной Азии идут неоднозначные процессы, мы становимся непосредственными участниками долговременного процесса переоценки и перезагрузки общей картины расстановки и соотношения сил в мире. Мы наблюдаем действия некоторых государств и организаций, которые пытаются пересмотреть итоги Второй Мировой войны. А это чревато очень плачевными последствиями. Об этом на круглом столе на тему "Центральная Азия: Вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия" заявил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.

По его словам, нынешнее состояние международной военно-политической обстановки свидетельствует о дальнейшем углублении кризиса на глобальном и региональном уровне с усилением факта неопределенности.

"Согласно результатам исследований ряда международных экспертов, к ключевым рискам ближайшего будущего относится геополитическая нестабильность, экономическая конфронтация, вопросы климата и водных ресурсов, сокращения биоразнообразия, по сей день несбалансированные вопросы цифровизации, новые факторы в системе здравоохранения. Одним из факторов стоит вопрос продовольственной безопасности. Некоторые эксперты утверждают, что следующей после коронавируса может стать искусственно созданная проблема продовольственной безопасности.

То, что сейчас происходит в Европе и соседних регионах, это очень опасные явления. В 21 веке, когда есть круг государств, обладающих ядерным оружием, противостояние ядерных держав к чему может привести, всем известно. Ученые давно об этом рассказали. Если глобальное противостояние перейдет в горячую фазу, Третья мировая война может привести к исчезновению человеческой цивилизации. То, что сейчас конфликт разрастается, мы видим, потому что когда вовлечены очень много государств с полярным видением проблем в мире. И в этой ситуации, что остается делать таким странам, как Кыргызстан? То, что происходит в Европе, зеркально отражается и на нашем регионе Центральной Азии", - отметил Иманкулов.

Глава Совбеза уверен, то, что сейчас происходит на Украине, и то, что активизируется деятельность многих террористических организаций в Афганистане, это напрямую связано.

"Об это говорят и наши специалисты, и даже западные эксперты. Обсуждается еще один вопрос: существует ли террористический интернационал? Его не существует. Но, на мой взгляд, есть глобальные силы, которые создают такие организации, руководят ими, финансируют и направляют.

Почему мы не можем победить экстремизм и терроризм? От невежества, потому что мы не учим своих детей с садика, со школы анализировать информацию и ответственно относится к будущему своей страны. Мы не учим их, что экстремизм и терроризм – это плохо. Сейчас в школах ввели предмет религиоведение, но он не учит детей, как обезопасить страну от таких явлений. И здесь, мне кажется, большую роль должно играть само общество.

Важно, чтобы к этим вопросам подключались профессионалы, а не полуграмотные религиозники, которые приходят и начинают на свой лад трактовать религию. В итоге происходит промывка мозгов, и наши граждане едут воевать на стороне боевиков. Наша задача защищать наших людей, предотвращать проявления экстремизма.

В этом году мы привезли первую партию женщин и детей, которые находились в лагерях на территории Сирии. Это около 70 человек, еще более 600 человек остаются в Сирии. Мы как государство взяли на себя эту ответственность, подготовили реабилитационный центр, обучили специалистов. Их нужно интегрировать в общество. Эту работу мы будем продолжать", - добавил он.

Круглый стол на тему "Центральная Азия: Вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия" организован Центром экспертных инициатив."Ой Ордо", Институтом государства и права НАН КР и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.