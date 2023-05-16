Погода
$ 87.02 - 87.75
€ 94.85 - 95.85

В Ленинском районе Бишкека прошел смотр-конкурс "Урааным Манас"

220  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ленинском районе Бишкека прошел смотр-конкурсы "Урааным Манас" и "Жаш талант -2023", в которых приняли участие 2500 учащихся школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На мероприятии приняли участие заместитель главы акимиата Айзада Джунусова, начальник департамента образования при мэрии г.Бишкек Айнура Арстамбекова, заместитель директора Кыргызского национального театра "Манас" Нурбек Талантбеков.

Цель мероприятия – сохранение национальных ценностей, патриотическое воспитание, популяризация эпоса Манас и в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физической культуре личности".

Мероприятие проведено во исполнение приказа министерства образования и науки КР".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429580
Теги:
Ленинский район, Бишкек, Манас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  