В Ленинском районе Бишкека прошел смотр-конкурс "Урааным Манас"

В Ленинском районе Бишкека прошел смотр-конкурсы "Урааным Манас" и "Жаш талант -2023", в которых приняли участие 2500 учащихся школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На мероприятии приняли участие заместитель главы акимиата Айзада Джунусова, начальник департамента образования при мэрии г.Бишкек Айнура Арстамбекова, заместитель директора Кыргызского национального театра "Манас" Нурбек Талантбеков.

Цель мероприятия – сохранение национальных ценностей, патриотическое воспитание, популяризация эпоса Манас и в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физической культуре личности".

Мероприятие проведено во исполнение приказа министерства образования и науки КР".