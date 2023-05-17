Закир Тиленов: Сегодня для боевиков не проблема дойти до нашей границы

За 2-3 года со стороны руководства Кыргызстана уделяется особое внимание вопросам обеспечения безопасности, в том числе закупке нового вооружения, техники, решению социальных вопросов военнослужащих. И это является одним из направлений деятельности государственной власти, государственных органов в области обеспечения национальной безопасности. Об этом на круглом столе на тему "Центральная Азия: Вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия" заявил главный специалист Минобороны Кыргызской Республики, генерал Закир Тиленов, участвуя в дискуссии во время , , рассказал что

По его словам, за 32 года независимости в нашей стране произошло много событий, связанных с атаками террористов.

"На сегодняшний день в нашем суверенном государстве существуют все необходимые нормативно-правовые основы. Недавно, с учетом складывающейся обстановки в мире и новых потенциальных угроз, приняты важные основополагающие законы – закон о противодействии терроризму, закон о противодействии экстремизму, ранее – закон о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации финансовых средств, добытых преступным путем.

В конце прошлого года указом президента утверждена новая концепция национальной безопасности, в которой четко прописаны все основные угрозы и вызовы, которые сегодня существуют. На рассмотрении секретариата Совбеза КР находится новый проект военной доктрины. Я думаю, что в скором времени она будет рассмотрена и принята для реализации.

За годы своей независимости Кыргызстан непосредственно испытал на себе террористические атаки. Только за 15 лет произошло более десяти страшных терактов, в результате которых погибли люди, произошли взрывы, появился страх у людей. И сегодня в основополагающих документах прописаны роль и место каждого госоргана, что он должен делать, как и с кем взаимодействовать, какие меры предпринимать на уровне республики, региона.

Сегодня КР является участником международного сотрудничества в рамках ООН, СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, развивается двустороннее сотрудничество с партнерами, с которыми мы граничим, с которыми сотрудничаем. Очень важное место при этом отводится двустороннему сотрудничеству с Россией. Мы не делаем из этого секрета. Это главный стратегический партнер для Кыргызстана и всей Центральной Азии. Потому что в отчете ООН по итогам 2021 года говорится, что в Афганистане сегодня сконцентрировались более 10 тысяч боевиков, которые в любой момент могут прорвать бреши на слабо охраняемых участках границ наших соседей.

Сегодня для подготовленных боевиков, хотя мы и не имеем общей границы с Афганистаном, не проблема дойти до нашей границы. Расстояние от таджикско-афганской до кыргызско-таджикской границы – 2-3 дня пути, это показали события 1999-2000 годов, 2010 года", - отметил Тиленов.

Эксперт напомнил, что в списке запрещенных в Кыргызстане 21 экстремистская и террористическая организации, среди которых есть представители тех организаций, которые "залегли" и ушли в подполье, но они готовы в любой момент встать на путь реализации тех команд, тех идей, которыми они заряжены.

"Возьмем, например, события в Сирии – кто думал, что туда пойдут воевать на стороне боевиков наши граждане, граждане Кыргызстана? Кропотливая работа правоохранительных органов, специальных служб выявила этих людей. Многие погибли там, а многие, уходя от возмездия, перешли на те участки, где они могут продолжать свою боевую подготовку, в том числе и в Афганистане.

Сегодня военные организации Кыргызстана – Вооруженные силы – предпринимают усилия, чтобы противодействовать терроризму. Их полномочия определены в выше указанных документах. Ежегодно в рамках международного сотрудничества проводятся учения, игры, изучение обстановки, и это легло в практику сотрудничества. Буквально в этом году в сентябре на нашей территории будут проведены учения "Нерушимое братство – 2023". В рамках уполномоченных специальных служб будет проведено учение "Евразия – антитеррор 2023".

Хотелось бы особо отметить, что в последние 2-3 года со стороны руководства государства уделяется особое внимание вопросам обеспечения безопасности, в том числе закупке нового вооружения, техники, решению социальных вопросов военнослужащих. И это является одним из направлений деятельности государственной власти, государственных органов в области обеспечения национальной безопасности.

Вопросы экстремизма тоже не зря поднимаются. Один пример: онлайн-мониторинг, проведенный почему-то в Канаде, показывает, что сегодня из стран ЦА существует 500 каналов контактов с международными группировками в социальных сетях! И более 177 тысяч участников этих контактов.

А сколько сегодня при наличии продвинутых хакеров есть зашифрованных каналов связи? Поэтому эти моменты подталкивают нас еще раз объясниться и скоординировать свои планы.

Очень радует недавний визит нашего президента и делегации в Россию. По результатам переговоров принято очень важное совместное заявление из 21 пункта, среди которых особое внимание уделяется вопросам противодействия и борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. Россия подтвердила, что будет укреплять военные базы на территории Кыргызстана и соседних государств, чтобы противодействовать возможным террористическим атакам на территории ЦА", - добавил он.

Круглый стол на тему "Центральная Азия: Вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия" организован Центром экспертных инициатив."Ой Ордо", Институтом государства и права НАН КР и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.