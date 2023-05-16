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Япония поставит Кыргызстану дорожную технику и $5 млн на ремонт дорог

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон КР "О ратификации обменных нот между кабинетом министров КР и правительством Японии по проекту "Улучшение оборудования для обслуживания автомобильных дорог и дорожного покрытия в Баткенской области". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 апреля 2023 года.

В рамках проекта предусмотрена поставка 53 единиц дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и оборудования, включая оборудование для асфальтобетонного завода и камнедробильной установки.

Проектом "Улучшение оборудования для обслуживания автомобильных дорог и дорожного покрытия в Баткенской области" будут охвачены автомобильные дороги и дорожное покрытие, а также автомобильные дороги международного значения в Баткенской области, что позволит своевременному развертыванию современной дорожно-строительной техники, оборудования и автотранспортных средств на строительных площадках по строительству, капитальному и текущему ремонту, а также содержанию автомобильных дорог общего пользования и магистралей ме ждун ародного значения в Баткенской области.

По условиям Грантового соглашения, правительство Японии предоставляет кабинету министров КР грант в размере 700 миллионов японских йен в соответствии с законодательством Японии в рамках Обменных нот и Грантового соглашения".


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URL: https://www.vb.kg/429587
Теги:
Япония, Кыргызстан, ремонт дорог
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