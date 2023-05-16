Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" продолжает активно ремонтировать дороги. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, ремонтируется отрезок улицы Сыдыкова от Калык Акиева до бульвара Молодой Гвардии. Уже сняли старый асфальт и устанавливают дорожные бордюры. В процессе организация тротуара с одной стороны дороги.

В переулке Кой-Ташском от Ахунбаева до Койбагарова строительные работы близятся к завершению. Установлены трубы и ирригационная система. Сейчас устанавливаем тротуарные и дорожные бордюры.

"Отметим, при строительстве отрезка улиц для удобства горожан расширили проезжую часть до 6 метров и перенесли 4 опорных столба" - говорится в сообщении мэрии.