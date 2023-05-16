Погода
$ 87.02 - 87.75
€ 94.85 - 95.85

"Бишкекасфальтсервис" продолжает активно ремонтировать дороги

116  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" продолжает активно ремонтировать дороги. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, ремонтируется отрезок улицы Сыдыкова от Калык Акиева до бульвара Молодой Гвардии. Уже сняли старый асфальт и устанавливают дорожные бордюры. В процессе организация тротуара с одной стороны дороги.

В переулке Кой-Ташском от Ахунбаева до Койбагарова строительные работы близятся к завершению. Установлены трубы и ирригационная система. Сейчас устанавливаем тротуарные и дорожные бордюры.

"Отметим, при строительстве отрезка улиц для удобства горожан расширили проезжую часть до 6 метров и перенесли 4 опорных столба" - говорится в сообщении мэрии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429588
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  