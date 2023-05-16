ГКНБ КР выявил коррупционную схему в Кыргыз-Кыштакском айыл окмоту

ГКНБ КР установлена противозаконная деятельность отдельных должностных лиц Кыргыз-Кыштакского а/а Кадамжайского района "Д.Д.М." "К.А.С." и "Т.А.С.", которые в период с 2016 по 2023 год незаконно вынесли постановления о выделении 61,37 га земель под ИЖС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Кроме того, в целях сокрытия других фактов незаконной выдачи земель, указанные лица в целях личного обогащения, в сговоре с Кадамжайской районной комиссией по земельной амнистии, подали заявку для легализации 600,53 га земель, хотя фактически установлено – 624 га земель, из которых 61,37 га были выданы путем вынесения незаконного постановления, 6 га выданы "Д.Д.М." в качестве дарения своим 12 близким связям, а 556,63 га в сговоре с комиссией по амнистии, включили как самозахват местными жителями, указав увеличенные фиктивные данные о наличии домовладений. При этом, по заключению независимого эксперта стоимость незаконно выделенных 624 га земель оценивается в 1 млрд. 63 млн. сомов, из них 61,37 га, выделенные на основании незаконных постановлений в 103 млн. 743 тысяч 145 сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Примечание: ранее органами ГКНБ КР, в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.209 УК КР "Мошенничество" при возвращении 50 тысяч сомов из ранее полученной взятки за неправомерное выделение земельного участка гражданину КР "И.Ж." в размере 106 тысячи сомов задержан главный специалист по земельным вопросам Кыргыз-Кыштакского а/а Кадамжайского района "К.А.С."".