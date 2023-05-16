В Кыргызстан пытались нелегально завезти 30 голов овец гиссарской породы

В период с 14 по 15 мая 2023 года пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли несколько фактов незаконного провоза контрабандных грузов через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

"14 мая при выезде из анклава Чон-Гара (РУз) пограничники задержали автомашину Daewoo-Nexia под управлением гражданина Республики Узбекистан Г.Ш., 1975 г.р., который пытался провезти на территорию Кыргызстана товары народного потребления (постельные принадлежности) для дальнейшей реализации.

15 мая в местности Жаны-Бак Баткенского района пограничники совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ КР задержали автомашину Mercedes Benz 413 под управлением гражданина Кыргызской Республики А.А., 1992 г.р.

В машине были обнаружены 2000 кг. черешни.

Водитель пытался нелегально провезти груз из Таджикистана в Кыргызстан.

В этот же день на другом участке госграницы - в местности Сай Лейлекского района пограничники задержали автомашину Daimler-Chrysler под управлением гражданина Кыргызской Республики Э.у.О., 1990 г.р., который пытался нелегально ввезти из Таджикистана в Кыргызстан 30 голов овец гиссарской породы.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составляет более 1 140 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане вместе с грузами были переданы сотрудниками компетентных органов для дальнейшего разбирательства".