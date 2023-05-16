Садыр Жапаров: Нет никаких проблем с обслуживанием внешнего долга

Вопрос внешнего долга, который периодически активно муссируется в обществе, по-прежнему остается в центре внимания. Не ослабевает ли наша экономика от обслуживания внешнего долга? На этот вопрос в интервью агентству "Кабар" ответил президент Садыр Жапаров. Он также поделился информацией о том, сколько средств в последние годы уходит на погашение внешнего долга.

Здравствуйте, Садыр Нургожоевич. В первые годы, когда Вы пришли к власти, Вы утверждали, что внешний долг можно выплатить в течение 5 лет. В данное время Вы утверждаете, что у государства есть возможности погасить внешний долг. Почему же тогда сразу не погасите?

- На 31 марта 2023 года внешний долг государства составил 4,5 млрд долларов США. Да, сейчас у нас есть возможности погасить внешний долг. Но важно отметить, что в целом все взятые кредиты государством – это облегченные кредиты от 20 до 40 лет с 0,75% и 2%-ми ставками. Когда брались эти кредиты, соглашения были подписаны так, что в случае досрочного погашения мы должны поверх взятой суммы доплатить проценты. В этой связи нам невыгодно погашать весь долг раньше времени. Сейчас мы оплачиваем внешний долг без задержки, для этого у нас есть все условия. Нет ничего, что могло бы вызывать опасения. На сегодняшний день из всего внешнего и внутреннего долга мы начали выплачивать самую крупную часть.

Например, в 2004 году было выплачено 3,1 млрд сомов, в 2008 году – 5 млрд сомов, в 2011 году – 9,4 млрд сомов, в 2017 году – 20,6 млрд сомов, в 2019 году – 28,1 млрд сомов. С каждым годом согласно графику растут объемы по выплатам. В 2022 году выплатили 33,6 млрд сомов. В этом году сумма составляет 48,6 млрд сомов. В будущем году необходимо выплатить 64,7 млрд сомов, а в 2025-м – 75,1 млрд сомов. Сегодня мы выплачиваем самую крупную часть внешнего долга с момента обретения независимости. Если бы все деньги, которые мы направляем на обслуживание внешнего долга, переправляли на социальные и другие нужды, то сейчас бы мы сделали в сто раз больше полезного.

В стратегии обслуживания внешнего долга предусмотрено, что внешний долг не должен превышать 70% от ВВП. У нас были времена, когда внешний долг превышал ВВП. К слову, в 1999 году внешний долг по отношению к ВВП вырос до 133%. В 2020 году уровень внешнего долга по отношению к ВВП достиг 68%. В настоящее время уровень внешнего долга по отношению к ВВП упал до 53%. Это свидетельствует о том, что уровень внешнего долга сейчас стабильный и наблюдаются темпы роста в экономике государства.

Прежде подавляющая часть внешнего долга уходила на стабилизацию бюджета. В данное время берем ли мы в долг извне? Если берем, то на какие цели направляются средства?

- В настоящее время большая часть поступающих кредитов приходит согласно ранее достигнутым договоренностям. Кредиты мы направляем на приоритетные проекты, нацеленные на развитие нашей экономики. Если говорить простым языком, ранее мы были государством, у которого огромный внешний долг и маленький бюджет. Сейчас же бюджет увеличен в два раза.

Следует открыто сказать, что мы знаем такие случаи, когда гранты и внешние кредиты не использовались по целевому назначению. Часть осваивалась, а часть разворовывалась. Сегодня все кредиты и поступающие гранты используются строго по назначению. Есть контроль. Ни один тыйын не расходуется просто так.

Если бы на кредиты, которые брались прежде, строили заводы, фабрики, крупные предприятия, приносящие прибыль, то сегодня бы мы имели доходы. Но, к сожалению, неизвестно, куда делись миллиардные кредиты. Они лишь добавлялись поверх внешнего долга. Сейчас мы смогли укрепить экономику. В этом году ВВП дошел до 1 триллиона сомов. Ожидаем, что к 2027 году ВВП перевалит за 2 триллиона сомов. Темп роста ВВП в 2022 году составил 7% и стал лучшим показателем. В этой связи обслуживание внешнего долга – это не проблема. Если три года назад вопросы "Как будем платить по внешнему долгу?", "Откуда найдем деньги?" вызывали страх, то сейчас мы даже об этом не задумываемся. Поэтому не следует каждый раз упоминать внешний долг, дискутировать и наводить панику.