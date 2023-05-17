На площадке "Альтернатива Базарова" говорили о духовности и патриотизме

"Альтернатива Базарова" – интерактивная площадка для показа и обсуждения фильмов, имеющих профессиональную и художественную ценность. Это – продолжение реализуемой долгие годы на первом кыргызском канале авторской телевизионной программы "Альтернатива", - рассказала vb.kg медиаэксперт Елена Баялинова.

Как она отметила, 14 мая, в день рождения кинорежиссера, Народного артиста КР Геннадия Базарова в Доме кино им. Ч. Айтматова состоялась очередная встреча с киноискусством в рамках нового проекта "Альтернатива Базарова", созданного его единомышленниками и друзьями. В программе мероприятия прошли показ и обсуждение фильма "Прикосновение к личности" (автор - Народный артист КР Тынай Ибрагимов, 2022 г.) и первой творческой работы мастера – "Молитва" (1964 г.), а также презентация юбилейного выпуска журнала "Литературный Кыргызстан".

Среди поставленных задач – приобщение к разговору о кино всех гражданских сословий, продвижение и развитие киноведения, формирование критической массы подготовленных зрителей, способных распознавать кинематографические течения и качество кинопродуктов. А также воспитание зрителя на примерах лучших достижений национального кинематографа, отличающихся смысловыми и нравственно-эстетическими посылами, взывающими к разуму и духовности, обличающими пороки, которые тормозят прогрессивное развитие, ведь как не уставал повторять сам Геннадий Базаров, "цивилизация – это культура, а культура – это духовность".

"Мы не понимали, среди каких глыб мы живем, - сказал депутат Жогорку Кенеша КР Адахан Мадумаров. - Они становились велики только из-за того, что их понимали и поддерживали, уважали и ценили. Человек сам по себе не может стать великим. Взлетная полоса, как говорил Айтматов, сама по себе – ничто, она взлетная полоса, потому что находится на земле, и у неё есть опора. Почему сегодня агрессивное меньшинство диктует большинству, как нам надо жить, что мы должны смотреть и о чем думать? Пора объединяться тем, кто действительно ценит и уверен в том, что духовно-нравственная составляющая выше нефти, газа, золота, железа".

"Мы думали, что они всю жизнь будут с нами, и не было никаких барьеров, мы подходили, спокойно с ними разговаривали с придыханием, пили кофе, - вспоминает общественный деятель Мира Джангарачева. - Мы даже не думали, кто был рядом с нами, и кто оказывал влияние. И я думаю, что, если в нас есть частицы какой-то порядочности, человечности, культуры, патриотизма, то мы должны быть благодарны таким людям, как Базаров, потому что это они в нас заложили".

"Нам бы сегодня заново осознать, что мир спасет красота, и что мы сегодня пытаемся распространить альтернативу, когда противопоставляем духовность бездуховности", - сказал еще один участник мероприятия, киновед Сейит Боконбаев.

"Сегодня я ощутил то, что прекрасно давным давно выразил своими словами Экзюпери, что "нет большей роскоши, чем роскошь человеческого общения", - выступил на обсуждении просмотровых фильмов общественный деятель, поэт-бард Анэс Зарифьян. - Мы иногда сами тешим себя иллюзиями, что когда-то были времена хорошие, а сейчас они тяжкие. Но настоящему художнику всегда было непросто, во все времена. Базаров проходил через такие тернии! Нам просто отчаянно повезло. Это какой был подарок судьбы. Мы понимали их величие и талант, но ведь и они вели себя достаточно демократично, никто из них не страдал пафосным самомнением, и этот гений мог похлопать тебя по плечу. Была потрясающая среда. Если мы хотим, чтобы данная идея была жизнеспособной и дала результат, её надо выносить на большую аудиторию".

"Базаров не молчал, он всё время говорил и приглашал на свою передачу говорящих людей, которые влияли на общество. "Альтернатива Базарова" – это возможность говорить и не обязательно о политике. Жизнь – больше, чем политика", - сказал в заключении кинорежиссер, Народный артист КР Актан Арым Кубат.

Собравшиеся поддержали его аплодисментами. "Альтернатива Базарова" по итогам просмотров и обсуждений присуждает ежегодный приз лучшему фильму в соответствии с целями и задачами проекта.