В Бишкеке мошенница обманным путем завладела чужими деньгами. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьск5ого района.

По ее данным, 12 мая 2023 года в милицию обратилась гражданка И.Ш. с просьбой принять меры в отношении гражданки А.З., которая в феврале 2023 года находясь в жилом массиве Токолдош г.Бишкек, войдя в доверие и обманным путём, под предлогом предоставить продукты по заниженной цене, завладела денежными средствами 359 тысяч 200 сом. После чего скрылась в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка А.З., 1970 года рождения, которая водворена в ИВС.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющих какой-либо информацией милиция просит сообщить по следующим номерам: 0(555) 300 071, 0(550) 743 335 или 102.