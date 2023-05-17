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В Бишкеке мошенница обманным путем завладела чужими деньгами

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мошенница обманным путем завладела чужими деньгами. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьск5ого района.

По ее данным, 12 мая 2023 года в милицию обратилась гражданка И.Ш. с просьбой принять меры в отношении гражданки А.З., которая в феврале 2023 года находясь в жилом массиве Токолдош г.Бишкек, войдя в доверие и обманным путём, под предлогом предоставить продукты по заниженной цене, завладела денежными средствами 359 тысяч 200 сом. После чего скрылась в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка А.З., 1970 года рождения, которая водворена в ИВС.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющих какой-либо информацией милиция просит сообщить по следующим номерам: 0(555) 300 071, 0(550) 743 335 или 102.


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URL: https://www.vb.kg/429604
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, деньги
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